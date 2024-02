Az MME MTI-hez elküldött felhívásában a lakosság, a gazdálkodók és az önkormányzatok figyelmébe ajánlja a rendkívül egyszerű méhecskehotel-eszközcsoportot. Az új természetvédelmi eszközt érdemes február második felében, március elején kirakni esőtől védett helyre (eresz alja, ablak- és erkélybeugró, tornác), keleti-déli tájolással, hogy közvetlen napsütés is érje.

Faodvak, kaptárok

Az MME szerint a méhecskehotel azért is különösen jó lakossági beporzórovar-védelmi eszköz, mert elkészítése óvodai foglalkozáson, iskolai órán, szakkörön egyszerűbb és természetvédelmi szempontból is jóval hasznosabb, mint a nagy pontosságot és bonyolult famegmunkálási lépéseket igénylő mesterséges odúké.

Mint írják, a házi méhek faodvakat, kaptárakat igénylő, több tízezres kolóniáival ellentétben a magányos fajok ujjnyinál vékonyabb járatok védelmére bízzák utódaikat. Ezekbe a nőstény méhek nektárt és virágport, a darazsak megbénított ízeltlábúakat halmoznak fel, erre petéznek, majd a bölcsőket sárdugóval zárják le.

A kikelő lárva a táplálék elfogyasztását követően bebábozódik, végül a kikelő kifejlett rovar átrágja magát a sárdugón, és megkezdi néhány hetes felnőtt életét. Ilyen bölcsőkamrák biztosíthatóak számukra az erkélyre, ablakpárkányra, virágos balkonládák mellé is kihelyezhető méhecskehotellel (másik nevén darázsgarázzsal). Ez lehet például egy 10-4 milliméter átmérőjű furatokkal lyuggatott tűzifa kugli, de építhető szekrényes méhecskehotel is. A méhecskehotelek márciustól május végéig, június közepéig a legforgalmasabbak. Ekkor a magukat nem zavartató rovarok jövés-menését akár centiméternyi távolságról lehet megfigyelni otthon, a munkahelyen, óvodában, iskolában. A magányosméh-fajok számos képviselője szőrös, ez a bunda szigeteli őket, így már a tél végi, kora tavaszi első napsütéses napokon is aktívak tudnak lenni – áll az MME közleményében.

Fotó: Laczkó Izabella

Ifjabb Jenei Ferencet, a Dunaújvárosi és Vidéke Méhész Klub vezetőjét kérdeztük meg a méhécskehotelekről:

– Szakmailag nagy jelentősége nincs ezeknek a kezdeményezéseknek, de felhívó erejük van. Több száz fajta méh él a világban, a házi méhek azok, amelyek kaptárban, méhészetekben élnek. A poszméhek a vadonélő méhek, nem keverendő össze az Egyesült Államokbeli vadméhekkel. A poszméhek magányosak, vagy két-háromtagú családokban tevékenykednek. De ők is rendelkeznek természetes élőhellyel. Sajnos a rengeteg vegyszerezés miatt egyre kevesebb a poszméh.

Ez a méhecskehotel dolog arra jó, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy tönkre tesszük az állatok természetes élőhelyeit.

Egy aranyos gesztus, a gyereknek jó szórakozás. De ez is olyan dolog, hiába teszem ki a madáretetőt, ha nincsenek madarak.

Ugyanis arról nem szabad elfeledkezni a táplálkozási lánc első elemeiben találhatóak a méhek, és a méhek tevékenysége ránk is hatással van. Ha a beporzásról beszélünk, akkor leginkább a méhészek által tartott házi méhekre gondolunk, holott nem csak egyedül ők végzik a beporzást. A permetszerek, a csökkenő zöldfelületek annyira megváltoztatta az életterüket, hogy segítségre szorulnak. Ezen a területen egy lépés a méhhotel.