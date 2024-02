Az adonyiak első embere szerint összességében a 2023-as jó év volt. Mint elmondta pénzügyi gondjaik nem voltak, a vártnál sikeresebb lett gazdasági tekintetben az elmúlt esztendő. Jól működő intézményekkel, rengeteg kulturális műsorral és aktív civil élettel telt a tavalyi év. Egyedül a település közhangulatában érzékelt egyfajta változást a polgármester.

Ronyecz Péter Adony Város polgármestere a 2023-as évet összességében jónak értékelte, 2024-re egyebek mellett útfelújításokat és a városi kamerarendszer fejlesztését ígéri Fotó: LI

Fejér vármegyei támogatás

– Az elmúlt évben a Fejér vármegyei támogatásból több beruházás is megvalósult. Így a hulladékkezelő központhoz vezető út kivitelezése is 60 millió forint forrásból. Ugyanis az adonyi hulladékkezelő központ megközelíthetőségét biztosító bekötőút a folyamatos gépjármű forgalom miatt rendkívül rossz állapotú volt. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében az aszfaltozással történő felújításhoz biztosított anyagi lehetőséget, de a megvalósításhoz az önkormányzati önerőre is szükség volt.

Szintén a vármegyei segítségnek köszönhető a Rózsa utca csatornázása. Bár Adony városa olyan szerencsés helyzetben van, hogy már csak nagyon kevés ingatlan van, ahol nem megoldott a szennyvízelvezetés. Az említett támogatásból, amely mintegy 72 millió forint volt a Rózsa utcában két ingatlanhoz kapcsolódóan szennyvíz gerinccsatorna jöhetett létre, amely harminc lakóingatlannál keletkező kommunális szennyvíz elvezetését biztosítja.

A Petőfi utcában járda, a Kápolna sornál útkorrekció valósult meg, amely azért fontos az adonyiak életében mert az említett településrészen található az okmányiroda és az OTP helyi fiókja is. Azonban az épület előtti járdaszakasz burkolata több helyen megrepedt, emiatt balesetveszélyessé vált. Az időjárási viszonyok tovább károsították a járda felületét, így szükséges volt annak helyreállítása, felújítása. Csakúgy mint a Kápolna sornál, ahol hasonló probléma jelentkezett, de javították a hibákat- fejtette ki Ronyecz Péter.



Immár egy teljesen új épületben, két 8-8 fős csoportszoba várják 2023.november óta a bölcsődés korú gyerekeket Adonyban Fotó: LI

Új bölcsőde és a park

- Adony Város Önkormányzatának egyik legnagyobb projektje az elmúlt évben a Területi Operatív Program(TOP) forrásából jöhetett létre. A város támogatást nyert egy két csoportszobás bölcsőde építésére. Az intézmény a terveknek megfelelően elkészült. Immár egy teljesen új épületben, két 8-8 fős csoportszoba várják 2023.november óta a bölcsődés korú gyerekeket. Modem környezetben, sok fejlesztő játékkal, körülkerített játszótérrel, kiszolgáló helyiségekkel, a mai kor igényeinek minden tekintetben megfelelő intézmény létesült. A bölcsőde engedélyezési eljárását megelőző szakaszban olyan eszközök beszerzését írták elő a szakhatóságok, amelyek nem voltak betervezve. Ezek beszerzéséhez, valamint a közművek tekintetében az elektromos áram és a szennyvíz csatorna rákötésének kivitelezésében szintén vármegyei forrás biztosított lehetőséget.

A településközpontban elterülő Kastély parkban került kialakításra szintén TOP forrásból egy 520 méter hosszú futópálya. A nyomvonal mellett pihenő padokat, hulladéktárolókat, valamint két okos padot is kihelyeztünk. Az útvonal megvilágítását pedig energiatakarékos világítással ellátott kandeláberek biztosítják. Mindemellett pótlásra kerültek a park egyes részein a már elkorhadt platán fák is- osztotta meg olvasóinkkal Adony város polgármestere.

Fő a biztonság

- Dolgozunk a kamerarendszerünk modernizálásán. Bár nálunk jó a közbiztonság, de nyilván az a célunk, hogy ez ne is változzon. Ezért egyrészt modernizáltunk a meglévőket- amelyeket 10 éve telepítettek-és nagyobb tudásúra cseréltük. Másrészt pedig bővítettük a rendszert. Olyan frekventált helyekre is telepítettünk kamerákat, amelyeket a rendőrség úgy ítélt meg, hogy szükséges a lakosság biztonsága érdekében. Ilyen például a szentmihályi hulladékgyűjtő udvarunk. Ott a folyamatos ellenőrzésre feltétlenül szükség van, mert állandó az illegális hulladék lerakás történik. De szintén figyelni lehet majd az új kamerákkal a tavaly készült buszvárónk belső terét, csakúgy mint a játszótér területét és egyéb településrészeket is.

Zártkertben lakók

Ami egy nagy kérdés, a zártkerti ingatlanokba történő beköltözések és, hogy tudunk-e ezzel valamit kezdeni egyáltalán? Soha nem volt Adony városának szándéka, de szerintem egyetlen településnek sem a zártkerti ingatlanokból lakótelepet kialakítani, és ezt tudomásul kell vennie annak, aki oda költözik. Ma, ugyan joga van mindenkinek bárhol laknia, de csak a vásárláskor fennálló feltételekkel, mert a zártkert nem lesz soha lakóövezet. Számszerűsíteni nehéz, de elég jelentős, most már száz fölött vannak az életvitelszerűen zártkerti ingatlanokban élők Adonyban. Én értem a körülményeket, több szegmense van annak, hogy ki miért költözik mondjuk a Szőlőhegyre, de hogy a Facebookon keresztül egymást hergeljük, az nem járja.

Tervek 2024-re

A választások előtt a képviselőkkel együtt elmondjuk, hogy mi a jövőképünk. Ezt megelőzően azonban már hagyományosan körbejárni a települést, kikérve a lakosság véleményét is, hogy ne a fejük felett hozzunk döntéseket. Ilyenkor kimegyünk egy-egy utcába, rászánunk néhány órát, körbe sétálunk és beszélgetünk azzal, aki hajlandó szóba állni velünk.

2024. év tekintetében a már elkészült frekventált útjaink után a régebbiek felújításával folytatjuk. A Kossuth Lajos utca felújításának terve elkészült, a Bocskai utca újjáépítése már elindult, ahogy a Kereszt köznek az átalakítása, felújítása is. Az a célunk, hogy az egyes utcákat alaposan felújítva, hosszú távú megoldást keresve haladjunk. Nagy eredmény volt, amikor 20-25 évvel ezelőtt a salakos utcákat le tudtuk aszfaltozni egy aszfaltszőnyeggel. Azonban most már szegélyezve tervezzük az utakat, ezzel is stabilizálva a felületet és 30-40 évig biztosítjuk az élettartamot. Nyilván ehhez hozzá kell most már rendelni, – és ezzel a képviselőtestület is egyetért - hogy az érintett utak alatt lévő közművek felújítását is el kell végezni, mert azok is csaknem 60 év körüliek- zárta gondolatait Ronyecz Péter.