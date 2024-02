Három lépcsősor a szabadstrandhoz

A mostani kerekasztal-beszélgetés alkalmával is elmondta, hogy a horgásztanya fejlesztését az tenné teljessé, ha sikerülne a főépület előtti előkertet és a parkolót is modernizálni, ám a bekért árajánlatok alapján igen magas költséget jelentene a megvalósítás. Forráshiány miatt egyenlőre talonba került a beruházás. Jelenleg azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a Felső-öböl területén, a szabadstrandi részen három sorlépcsőt telepíthessenek le, amellyel könnyebben és biztonságosabban érhetik el a horgászhelyeket a helyi és vendég pecások. Ennek kivitelezése körülbelül 8-9 millió forintba kerülne. Az összeg előteremtéséhez viszont ezúton is segítséget kérnek a nyilvánosságtól. Elsősorban a vállalkozók támogatását szeretnék elnyerni. Ezt szolgálja az a pénzügyi lehetőség is, hogy az adományozásról igazolást is kiállít az egyesület (amelyet aztán elszámolhatnak, költségcsökkentő tételként leírhatnak az adóból a támogatók). A vállalkozói szféra minden szereplőjéhez fordulnak segítségért, hiszen mint azt Somfai Rezső hangsúlyozta, a turizmusfejlesztés több más területen is kedvezően hat, és összefogással eredményesebben lehet elérni a célokat.

Aktualizálják a 2017-es terveket

Somfai Rezső arról is beszélt, hogy információik szerint belátható időn belül dönthet a kormány a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiáról, amellyel pályázati lehetőségek nyílnának a nagyobb volumenű beruházásaikra. A dunaújvárosi egyesületnek már van egy komplex fejlesztési terve még 2017-ből, amelyet most aktualizálni fognak, előkészítenek annak érdekében, hogy ha megnyílnak a pályázati lehetőségek, azonnal benyújthassák a kérelmeket.

Fotó: Laczkó Izabella

Ahogy eddig, úgy a jövőben is mindent megtesz a dunaújvárosi horgászturizmus fejlesztése érdekében, továbbra is lobbizni fog a támogatásért - erről erősítette meg az egyesület vezetését dr. Mészáros Lajos a csütörtöki eseményen.

A találkozó lehetőséget biztosított arra, hogy kötetlenebb hangulatban is beszélgessenek egymással a résztvevők, s megosszák egymással gondolatikat a horgászegyesület feladatairól, a fejlesztési elképzelésekről.