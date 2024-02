A Mezőföldvíz honlapján arról tájékoztatta a dunaújvárosi fogyasztóit, hogy végre megkapják az ügyfeleik a tavalyi elmaradt számlájukat. A tájékoztatóban az alábbiak olvashatók:

A 2023. év utolsó négy hónapjára vonatkozó víziközmű számlájukat ügyfeleink két ütemben kapják meg Dunaújvárosban. A számlák és a csoportos beszedési megbízások fizetési határideje eltérő lesz, ezért ügyfeleinknek csak több hetes különbséggel kell majd kiegyenlíteniük a számlákat.

A Mezőföldvíz Kft. informatikai fejlesztéseinek révén saját számlázási rendszert vezetett be 2023. év nyarán, ami azzal járt, hogy változott az ügyfélazonosítás. A korábbi szolgáltatónál (DVCSH Kft.) érvényes felhasználási hely azonosító helyett új azonosítót kaptak az ügyfelek, amire az előző szolgáltató által használt, eltérő számlázási rendszer, illetve adatvédelmi okok miatt is szükség volt. Ebből adódóan most már az új felhasználási hely azonosítók alapján történik a számlázás, illetve a banki ügyfélazonosítás is. A bankok többségükben 2023. december közepére átállították a rendszerüket az új azonosítókra. Emiatt a tavalyi év utolsó négy hónapjára vonatkozó számlák elkészítését társaságunk csak 2024. januárban tudta megkezdeni, hiszen a szolgáltatónál a 2023. decemberi banki átállás után – az esetleges téves utalások elkerülése érdekében – még szükséges volt teljeskörűen ellenőrizni a pénzintézetek által visszaküldött ügyféladatokat.

A soron következő számlákat, illetve a csoportos beszedést két elszámolási időszakról kapják az ügyfeleink:

A szeptember 1.–október 31- ig terjedő időszakra vonatkozó számla fizetési határideje 2024. február 15-e ,

ig terjedő időszakra vonatkozó számla fizetési határideje , a november 1.–december 31-ig terjedő időszak fizetési határideje pedig 2024. március.

A Mezőföldvíz Kft. ezúton kívánja tájékoztatni ügyfeleit, hogy van olyan, jelentős ügyfélkörrel bíró pénzintézet, amelyik nem állította át az új felhasználási hely azonosítót a csoportos beszedési megbízási rendszerében. Ezért azoknak, akiknek 2023. decemberében az érvényes banki megbízásuk ellenére sem terhelték meg a számláját, mindenképpen új megállapodást kell kötniük a bankjukkal az új felhasználási hely azonosító megadásával, ami a számla 1. oldalán található.

Mivel a számlavezető pénzintézetek többsége csak 2023. decemberre véglegesítette az ügyfélazonosítást a csoportos beszedések esetében, az ebből adódó késedelmes fizetésért természetesen kamat nem terheli a vízdíj összegét.

A számlák fizetéséről tájékozódhatnak a társaság honlapján vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodájukban: Dunaújváros, Panoráma út 2-4.

Nyitvatartási idő:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8–14 óráig

Szerda: 7–19 óráig

Péntek: 7–13 óráig

A telefonos ügyfélszolgálat száma: 06 (80) 442-442