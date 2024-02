Tanítás nélküli napon vehettek részt a tanulók csütörtökön, kitárta kapuit a Rudas. A február 22-én zajló eseményen az iskola diákjai számára mintegy ötven vendég tartott különféle elméleti és gyakorlati előadásokat. A tanulók a Rudas nappali tagozatán tanított mind az öt ágazatához kapcsolódó bemutatókkal kerülhettek közelebb az adott szakmához. Az iskolában nem akármilyen előadók fordultak meg: a fiatalok ugyanis az egyes területek elismert képviselői, egyetemek oktatói, valamint dunaújvárosi szakemberek által tehettek szert bővebb ismeretekre továbbtanulási és karrierlehetőségeikkel kapcsolatban.

Szemenyei István, a Rudas igazgatója elmondta, a rendhagyó nappal a középiskola célja, hogy közelebb hozza a diákokhoz a felsőoktatás és a munka világát. A bemutatókkal szerették volna felkelteni a fiatalok érdeklődését egyes témák iránt, emellett számos előadással a tanulók az őket foglalkoztató kérdésekre is választ kaphattak, a változatos, sokszínű prezentációk által továbbá a jövő munkavállalói a szakma kihívásairól is tapasztalatot szerezhettek. Az intézményvezető hozzátette, évről évre az a benyomás, hogy a pályaorientációs nap pozitív hatással van a diákok jövőképére, hiszen a program alkalmával egyfajta iránymutatást kapnak a gyerekeknek jövőjüket illetően.

Fotó: Laczkó Izabella / Dunaújvárosi Hírlap

A délutánba nyúló előadások során a diákok egyebek mellett részt vehettek egy személyi edző által tartott funkcionális edzésen, részesei lehettek egy gazdasági szimulációs játéknak, betekintést nyerhettek a Jankovich Hotel mindennapjaiba, valamint a mesterséges intelligenciával is megismerkedhettek. A nap folyamán még megannyi izgalmas programmal készültek a Rudas diákjai számára. A 9-10. évfolyamosokat a tornateremben az „Ötszak a Rudasban!” elnevezésű vetélkedőn mérhették össze tudásukat, a 11-12. évfolyamosoknak négy egyetem (Pécsi Tudományegyetem, Pannon Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Neumann János Egyetem) mutatkozott be, a 13. évfolyam tanulói pedig a Munkaügyi Központtól kaptak hasznos tanácsokat a munkába álláshoz, valamint állásinterjú szimuláción is részt vehettek.