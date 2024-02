A Sinatelep Egyesület, a Civilek Ercsiért Egyesület és a Sina Polgárőr Egyesület közös szervezésében került sor a közösségépítő programra a sinatelepi közösségi ház udvarán. Délelőtt 10 órától gyülekeztek a civil szervezetek tagjai és 56 kilogramm húsból kezdek dolgozni. A darálás, keverés és töltés után ki is sütötték a kolbászokat, amely ínycsiklandó illata és a közösen elfogyasztott disznótoros ebéd közben a jókedvű baráti beszélgetések hangja messze szállt.

Hargitai Ádám, Vajda Attila és Barabás Gábor a Töltsünk együtt egy napot! elnevezésű rendezvény főkonstruktőrei Fotó: Propszt Rita

Az eseményen a kolbásztöltő program egyik szervezőjét, a Civilek Ercsiért Egyesület nemrégiben megválasztott elnökét, Hargitai Ádámot kérdeztük.

– Tősgyökeres Ercsi lakos vagyok. A családom, barátaim gyerekkorom szép emlékei mind a városhoz kötnek. Példaképem a nagyapám, akit sokan Bársony Pali bácsiként ismerhetnek Ercsiben. Fuvarozóként dolgozott, lételeme volt, hogy az emberek között lehessen, és ha a szükség úgy hozta segített a hozzá fordulóknak. Az ő példája ösztönzött engem is, hogy megkeressem a helyem a közéletben és hogy szerepet vállaljak. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogtudományi karán tanulok. Ezért sokak szerint még pimaszul fiatal vagyok a közéletben megnyilvánulni. Azonban én azt gondolom, hogy a fiatalok hangjának is el kell jutni a döntéshozókhoz, hogy a mi elképzeléseink, igényeink is megvalósulhassanak. Bár a korosztályunk is eljut majd egyszer a vezetői pozíciókba, de nem mindegy, hogy milyen települést örökölünk majd. Azt gondolom, hogy jogos igényük, hogy olyan Ercsiben élhessünk, amely a fiatalok igényeinknek is megfelel.

A Civilek Ercsiért Egyesület elnöke, Hargitai Ádám hisz a civil szervezetek hatékony közösségszervező és érdekmegjelenítő szerepében Fotó: PR

Az önkéntes szerveződések, így a Civilek Ercsiért Egyesület is a társadalmi-kulturális élet olyan elemei, amelyek céljaink szerint hozzájárulnak a közösségi problémák hatékony kezeléséhez, a szükségletek kielégítéséhez. A kolbásztöltő három civil szervezet közös eseménye. Hiszem, hogy együtt még meghatározóbbak vagyunk, adott esetben hatékony közösségszervező és érdekmegjelenítő szereppel bírunk.

Barabás Gábor Horváth Tibor segítségével keverte össze a kolbászhúst, a végeredmény a résztvevők elmondása szerint kivételesen finomra sikerült Fotó: PR

A kolbásztöltő rendezvényünket egyébként gondos előkészítő munka előzte meg. Beszereztük a kolbász alapanyagát, valamint a fontos eszközöket az elkészítéshez és a vendéglátáshoz is. Én körülbelül 5 évesen vettem részt utoljára disznótoron, ezért szükség volt egy kolbásztöltő gyorstalpalóra a közösségünk tapasztalt tagjaitól. De aztán egészen belejöttünk a kolbásztöltésbe és a résztvevők elmondása alapján finom is lett a végeredmény.

A szezonnyitó rendezvényen Gólics Ildikó alpolgármester is részt vett, jó hangulatú beszélgetésekre is jutott idő a disznótoros finomság elkészítése mellett Fotó: PR

A szezonnyitó rendezvényünk végig jó hangulatban telt, mintegy negyvenen gyűltünk össze a közösségi háznál. A sült kolbászon azonban nem csak a helyszínre látogatókkal osztoztunk, hanem rászorulóknak is házhoz vittünk belőle- fejtette ki Hargitai Ádám.