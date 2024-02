A dunaújvárosi Törpi Bölcsi állatvédő társaság elsősorban cicák, madarak mentésével foglalkozik. Facebook oldalukon több bejegyzés is lebénult kiscicákról szól. Szepessy Lócsy Angélát kérdeztük ezekről a súlyosan sérült állatokról.

A lebénult kiscicák gondos ápolást és az orvosi kezelések mellett alternatív terápiákat is kapnak

Fotó: SzLA

– A hét kisállat előtörténetével kapcsolatban nem mindegyikről van pontos információnk. A külsérelmi nyomok alapján tudjuk, hogy van akit kutyatámadás ért, az is beazonosítható, aki autósgázolás áldozata lett. Ugyanakkor van akin kívülről nem látszik semmi, mégis teljesen le van bénulva.

Ezek közül a cicák között előfordul az inkontinencia, olyan is akad aki a rettegett, gyógyíthatatlan macskabetegségben az leukozisban is szenved, vagy amputált farkú. Ezért sok esetben gondolják róluk még sok állatmentő szervezetnél is azt, hogy nem éri meg a velük való törődés és a 24 órás szolgálat, amit igényelnek. Nem is beszélve a rengeteg költségről, amely a gyógykezelésükkel jár. Ezekre a kisállatokra a legtöbbször csak az altatás vár, azonban számunkra ez nem opció.

Mivel több ilyen cica van nálunk, az érdeklődök láthatják, hogyan gondozzuk őket. Ezért egy-egy ilyen drámai helyzethez azonnal #-gel oda írják a nevünk, amely segítségével már célirányosan találnak meg minket a lebénult állatokkal.

Mi pedig igyekszünk mindent megtenni. Az általános orvosi kezelésen túl, fizikoterápiát, alternatív terápiákat is bevetünk a cicák gyógyítása érdekében. Az a tervünk, hogy kiskocsiztatni is fogjuk őket hamarosan és igyekszünk mindent megtenni, hogy ezeket a cicákat is örökbe tudják fogadni az állatbarátok – mondta el Angéla.

A lelkiismeretes ápolás néha csodához vezet. Ugyanis az Adél névre keresztelt cica mindkét orvosa lehetetlennek tartotta, hogy a kiscica valaha teljes életet éljen, ennek ellenére Adél manapság már próbál lépegetni és vakarózni is. Az állatvédőknek ez valódi eredmény és a cuki macskának óriási mázli, amelynek mi magunk is részesei lehetünk ha kis segítséggel hozzájárulunk a Törpi Bölcsi működéséhez.