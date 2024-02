Pénteken délelőtt átadták a Hóvirág Óvoda és Bölcsőde intézményegyüttes új épületét, amely a modern kor igényeihez igazodva biztonságos, tágas, és barátságos környezetet teremt a kicsik számára, ahol a szülők is nyugodtan hagyják gyermekeiket napközben.

Az átadó ünnepségen jelen volt dr. Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, dr. Mészáros Lajos a térség országgyűlési képviselője, Ronyecz Péter Adony város polgármestere, dr. Molnár Szilárd a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője, a település önkormányzati képviselői, díszpolgárai, a Magyar Bölcsődék Egyesülete képviselői, valamint a projekt kivitelezésében közreműködő szakemberek.

A csillogó szemű óvodások, a Cica és Halacska csoportból kedves műsorukkal elvarázsolták a protokolláris esemény résztvevőit.

Ezt követően Ronyecz Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket. Aki elmondta, hogy 30 éves adósságot rendezett az önkormányzat az új intézménnyel, ezért különösen fontos ünnep ez az adonyiak számára. Ugyanis 30 évvel ezelőtt megszüntette az akkori vezetés a bölcsődét, amely abban az időszakban a megyében nagyközségi szinten működő egyetlen ilyen intézmény volt. Ám míg 1994-ben 3562 fő, addig ma 4200 lakos él a településen. Ezért indokolt, hogy most egy teljesen új épületben- a régi épület kertszomszédságában, -amely idős gondozó házként működik jelenleg- egy új intézményegység jöjjön létre az adonyi családok segítése érdekében. Beszéde végén a polgármester megköszönte a döntéshozók munkáját, valamint az állami pályázati lehetőségen kívül a vármegyei kiegészítő forrást, a közreműködő szakemberek együttműködését, egyúttal a hosszú távú fenntarthatósághoz az igénybe vevő szülők támogatását kérte.

Dr. Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta, hogy a bölcsődei beruházás a Területi Operatív Program 397 millió forintos forrásából jöhetett létre, amely a vármegyei kiegészítéssel együtt mintegy 425 millió forintos beruházás eredményeként valósult meg. Az elnök hangsúlyozta, hogy az ilyen intézmények rendkívül fontosak, a fiatalok gyermekvállalásának segítése terén. Ugyanakkor az impozáns épület a fenntarthatóság szempontjából is előremutató, e mellett pedig 5 új munkahely is létrejött. Mindez az adonyi városvezetés példás településfejlesztési munkájáról árulkodik. Ezért a FIDESZ-KDNP maximálisan támogatja a jelenlegi vezetést és erre kéri a lakosságot is. Ugyanakkor a közgyűlés elnöke bejelentette, hogy előkészítő munkák folynak a 300 éves múltú templom felújításában is.

Dr. Mészáros Lajos a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében az adonyi családok boldogulását emelte ki, amely a Magyar Kormány családvédelmi intézkedéseinek részeként valósulhat meg Adonyban is a gyerekek érdekében. Ez egy olyan fontos feladat, amely nem várhat- mondta el a képviselő, hiszen a gyerekek a jövő zálogai.

A beszédeket követően Arany Ferenc katolikus plébános megáldotta az intézményt. Majd megtörtént az ünnepélyes szalagátvágási ceremónia, ahol dr. Molnár Krisztián, dr. Mészáros Lajos és Ronyecz Péter mellett, a helyi óvoda képviseletében Ronyecz Panna, Ronyecz Zsombor, Takács Bence és Májer Gabriella Lilla is részt vettek az intézményvezető Steinmann Katalin és a bölcsődei szakmai vezető Pletserné Neichl Diána közreműködése mellett.