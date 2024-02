Hogy most mégis megkerestük, annak két nyomós oka volt. Ez egyik, azért az mégsem járja, hogy a tulajdonos véleményét sohasem kérjük ki a Pentele Zrt. helyzetéről. A másik ok az, hogy Márkli János, a Pentele Zrt. ügyvezetője, aki ötvenegy évig szolgálta a mezőgazdaságot Dunaújvárosban és környékén, idén januárban nyugdíjba vonult. Vagyis adódott a kérdés, Márkli János visszavonulása után várható e jelentős változás a Pentele Zrt. működésében.

- Minden megy tovább, ahogy eddig – kezdte beszélgetésünket dr. Berta László. –

Persze minden agronómusnak megvan a maga stílusa, olyan, mint egy karmester.

Hangsúlyokon lehet változás, de Márkli János munkáját folytatja majd az utódja, Lőcse Norbert, aki a Pálhalmai Agrospeciál Kft.-től érkezett hozzánk. Márkli Jánossal a továbbiakban is kapcsolatban maradok, és nemcsak a szakértelme miatt, hanem azért is, mert az évek során jó emberi viszony alakult ki köztünk. Természetesen, ha úgy adódik, akkor a tanácsait meghallgatjuk. Viccesen, egyébként ki sem tudnám kerülni őt, mivel ő is részvényese a Pentele Zrt.-nek, tőlem kapott az egyik születésnapjára névre szóló részvényt.

Lépten-nyomon azt halljuk, hogy az ukrán gabona veszélyezteti a magyar piacot. Mi ennek az oka?

- Két dolog számít a piacon, az ár és a beszállítási megbízhatóság, az, hogy egy cégnek legyen folyamatosan eladható mennyiségű gabonája. 2021-ben a magyar termelő nem adott el, így került a hazai piacra a szerb és a szlovák gabona,

a magyar termelők ekkor elvesztették a beszállítói megbízhatóságukat.

A gabonapiacon nincs háború.

- Márkli János úgy búcsúzott, hogy azt nyilatkozta, nehéz év előtt állnak. Ön osztja a véleményét?

- Nehezek lesznek a következő évek, ez tény. Idén örülni fogok annak, ha nullszaldósak leszünk. A vetésforgón változtattunk. Repcét már nem vetünk, mivel a reménytelen kategóriába tartozik. Van még más gabona is ebben a kategóriában, de a vetésforgó azért szent dolog. A veszteséges és a nyereséges növények kiegyenlítik egymást. A kukorica és a napraforgó nyereséges. Magyarországon mindkettőnek brutális feldolgozó ipara van. A nehéz éveket egy normálisan működő cég menedzselni tudja, mert korábban azért voltak komoly nyereséget hozó időszakok. Mi tudjuk kezelni a helyzetet, ezért bízom a nullszaldóban. A helyzet nem reménytelen, azonban mi magyarok szeretünk hamar temetni. Derűlátó ember vagyok, a filozófiám jelmondata az, hogy az optimizmus nem kerül pénzbe!