Az ötödik helyen zárult januári, eindhoveni kontinenstorna után vasárnap már az utolsó olimpiai kvótaszerző versenyen, a dohai világbajnokságon kezdi meg szereplését a magyar női vízilbada-válogatott, soraiban három DFVE játékossal. Garda Krisztina és Mahieu Geraldine az Eb-n is ott volt, míg Horváth Brigitta Katarban kap bizonyítási lehetőséget a Cseh Sándor és Mihók Attila edzőpárostól. A szakmai stábban pedig Mihók Attila mellett ott van a DFVE kapusedzője, Kardos Krisztina is. A férfi és a női csapat pénteken együtt repült el Katarba, az indulásról a szövetség közösségi oldala oszott meg egy videót.

Ami pedig a keretet illeti, ott két helyen történt változás: Máté Zsuzsanna és Horváth személyében az Eb-hez képest új bekkekkel vág neki a vb-nek a csapat. Mihók ezt a rutinnal, a tömegnöveléssel és a blokkerő fokozásának céljával indokolta. Sőt, kicsit univerzálisabb lehet a csapat, bővül a balkezes variációk száma, Máté pedig akár fórban is a csapat hasznára válhat, persze csak éles helyzetben fog kiderülni, hogy a döntés jó volt-e.

Hollandiában a magyarok egyik legjobbja a dunaújvárosi csapat kapitánya, a tizenhat gólig jutó Garda volt, aki nem túlzás, élete formájában játszik az utóbbi időszakban, amit mit sem bizonyít jobban, hogy tavaly őt választotta a szövetség az év játékosának. Azonban ez csak részben vigasztalja az előző torna után, ahol nem sikerült megszerezni az olimpiai kvótát.

– Azt hiszem, ilyen sűrű időszakom még soha nem volt, hiszen a bajnokság és a Bajnokok Ligája után nem sok lehetőség volt a válogatottal gyakorolni, nagyjából annyi idő alatt lemegy a két nagy esemény, mint amenyit máskor egyre készülünk.

Ez mentálisan sokkal nehezebb, mint fizkálisan, egy világverseny után azért mindig szokott lenni pár hét pihenő, mielőtt a klubban folytatnánk a munkát.

– Most az Eb után volt három napunk kikapcsolni. Nem gondolnám, hogy a teher miatt nem sikerült a célunkat elérni Eindhovenben, direkt nem került szóba sokszor a kvalifikáció, és nem véletlenül jelentkeztünk ki mindenféle közösségi oldalakról se, hogy ne lássuk, olvassuk azt, ki és mit írt, nyilván, akár utólag is, eljutottak hozzánk a hírek – mondta lapunknak adott interjújában.

„Fotelvélemények” kontra valóság

Majd így folytatta: – Sajnos ez már csak ilyen, amikor nyer egy csapat, az egekig magasztalják a játékosokat, ha nem, akkor jönnek a negatív vélemények. Igazából evvel nem foglalkozom, mindenkinek megvan a maga véleménye, ahhoz szól hozzá, amihez akar. Azért ott bent a medencében, nem olyan egyszerű megoldani a feladatokat.

Sőt, már sportolóként is nagy különbség van abban, hogy a vízben van valaki, a kispadon, vagy a lelátón.

– Ugyanis mindenhonnan mást lehet észrevenni, a fotelből pedig többszöri tv-s visszajátszás után meg pláne.

A csupaszív, az utolsó percig mindig küzdő, a kapu sarkában lakó pókok legnagyobb ellensége arról is beszélt, a Mihók Attila által fémjelzett különleges csapatépítő feladatokra, programokra sem volt igazán idő az Eb előtt, de most erre is igyekeztek lehetőséget biztosítani. Megjegyezte, rengetegen neki szegezték a kérdést, hogy mi lehetett a probléma, hogy csak az ötödik helyen zártak, de utólag könnyű okosnak lenni, vagy annak tűnni.

Mihók Attila tíz évig volt a klubjában edzője

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Társasjátékban is utál veszíteni

– Már kint is beszélgettünk erről, főleg az olaszoktól negyeddöntőben elszenvedett vereség után. Akkor elég sokminden felmerült az edzőkben és bennünk is, de ezt nem három nap alatt lehetett megoldani.

Nem tudom kiben, miként csapódtak le a történtek, vagy dolgozta fel, nekem, de nekem, aki a Ki nevet a végén? társasban is utál veszíteni, eléggé fájt.

– Főleg, hogy olyan típus vagyok, ilyenkor tudok őrlődni. Ha azt gondolom, a teljesítményem olyan volt, tükörbe tudok nézni, még akkor is tudom magamban a hibát keresni, emellett az egész csapat teljesítményén vívódni. Viszont, ha nem nekem sem megy, akkor arra keresem a választ, mivel tudtam volna többet tenni a csapatért – magyarázta.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az ezerfejű Cézár is őt látta a legjobbnak

Felvetettük, Hollandiában utóbbiról szó sem lehetett, hiszen a válogatott vezére, amikor Keszthelyi Rita nem játszott, akor kapitánya is volt, és szintén sokat mond, hogy az ezerfejű Cézár, azaz a kritikus szurkolók a Nemzeti Sport szavazásán őt hozták ki a legjobbnak, és a sportlap osztályzatai alapján is ez lett az eredmény.

– Bízom benne, ezt a teljesítményt tudom folytatni Dohában is, de az elismerést abszolút elcseréltem volna a kvótáért. Azért tudok hibát találni magamban, mit kellett volna másként csinálni, de abban egyetértek, az elmúlt tíz évre visszamenőleg ez volt a legjobb szereplésem. Úgy látszik, most értem be, hogy megöregedtem, jól érzem magam a bőrömben, ami fontos.

Amúgy tényleg későn érő típusnak érzem magam, amikor tizennégy éves korunkban a csapattársaimat behívták a válogatott keretbe, engem meg nem, apukám mindig biztatatott, ne adjam fel és meglesz a munkám gyümölcse, az idő nekem dolgozik. Most mondjam azt, azok a lányok tíz éve nem vízilabdáznak!?

Ennek ellenére, a közhellyel élve, elég magasra tette a lécet, s bizony az említett közönség legalább ilyen teljesítményt vár majd Garda Krisztinától, a bombagóljai képében is.

– Én is ezt szeretném magamtól, de tisztában vagyok azzal is, ez nem tart örökké. Tehát nem úgy működik, ha valakinek egyszer jól megy a játék, akkor innentől kezdve akkor is gólt szerez, ha hátrafelé dobja a labdát. Egyébként ezzel sokáig voltak problémáim, amikor kimaradt az első egy-két helyzetem, utána már nem úgy voltam vele, milyen jó, hogy megint kapura lőhetek. Pedig Mihók Attila rendszeresen piszkált is ezért a klubban, hogy vállalkozzak csak. A görögök elleni Eb meccsen például az első három kísérlet a blokkba ment, de utána ismét megpróbáltam, mert szintén Mihi (Mihók Attila, a szerk.) mondta mindig, teljesen mindegy, hogy a nyolc lehetőségemből az első, vagy az utolsó négy megy be, az eredmény ugyanaz. Az olaszokkal szemben éreztem is, ezt meg tudom csinálni, végül négy találattal zártam. Tudjuk azt is, a nem szakavatott szurkolók elsősorban azt mérik, értékelik, aki a gólokat dobálja, aztán lehet, hiába dob hatot, ha ugyanennyit meg kapunk róla. Szóval, a védekezésben is lehet kimagaslót nyújtani, vagy annak, aki elviszi a „balhét”, a kiállításokat.

Nekem az is elég lesz Dohában, ha mondjuk minden meccsen blokkolok négy kapuba tartó lövést, csak nyerjünk, illetve a végén legyen meg az olimpiai kvótánk.

A 29 éves játékos arról is beszélt, abból nyilván előnye származik, illetve azoknak, akik a DFVE-ben, vagy az utánpótlás, és az Universiade válogatottban dolgoztak már Mihók Attilával, hogy fél szavakból is tudják mire gondol, vagy mit kell csinálni, míg másnak esetleg ezt jobban elmagyarázni. Ő tíz évet töltött vele az újvárosi klubban, kettőt meg korosztályos válogatottal, ez nem múlik el nyomtalanul. Azonban más szempontból nincs semmilyen előnye, hogy edzője volt, ugyanúgy kell teljesíteni, sőt.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az olaszokkal és a kanadaiakkal lehetünk harcban a két kvótáért Azt mindenki tudja, a világbajnokság lesz az utolsó lehetőség a párizsi részvétel kiharcolására, Dohában a legjobb kettő, még kvótával nem rendelkező válogatottnak van erre lehetősége. A csoportban február 4-én Új-Zéland ellen kezdenek a lányok, 6-án Szingapúr, majd 8-án Ausztrália következik. A papírforma alapján utóbbiakkal leszünk harcban az első helyért. Aztán a folytatásban már jóval nehezebb dió jön a negyeddöntőben, vagy az olimpiai bajnok USA, vagy a friss Európa- és világbajnok Hollandia. Azonban ha itt mégsem sikerül bravúrt elérni, az 5-8. helyért folytatott rájátszásban is jó eséllyel megszerezhető la kvóta.

– Próbálok nem foglalkozni azzal, melyik találkozó mit fog érni. Volt már rá példa, hogy többet törődtem azzal, mit lehet nyerni az adott, fontos meccsel. Azonban nemhogy az aktuális találkozóra, hanem azon belül az adott pillanatra kell fókuszálni. Arra a támadásra, vagy védekezésre, amiben a legjobbját akarja nyújtani mindenki. Nyilván jó, hogy két esélyünk lehet, azonban azért bízom benne, már az elsővel tudunk élni.

Tudjuk, milyen kaliberű ellenfelek jöhetnek, de hiszem, hogy képesek vagyunk nyerni, nem egyszer megmutattuk már.

– A 2022-es vb-n a hollandokat például megvertük az elődöntőben, aztán utána az Eb-n tízzel kikaptunk tőlük. Ennyivel nem lettünk rosszabbak, tehát nincs akkora távolság a felek között, mint egy-egy eredmény mutat, de sokszor nüanszokon múlnak a dolgok.

Több van bennük, mint az utolsó versenyek eredménye

Garda szerint az sem jelent semmit, hogy a negyeddöntőben érkezhető két csapatnak már van kvótája, ugyanúgy menni fognak, ahogy a „csövön kifér”, mert világbajnokok akarnak lenni. Egyetértett azzal is, rajtunk kívül Kanada és Olaszország fog harcolni az ötkarikás helyekért.

Mindhárom csapat másfajta stílust képvisel, utóbbiak a mediterránt, az észak-amerikaiak az erővízilabdát, mi pedig próbáljuk az ész, a sebesség, a kreativitás hármasát ötvözve a magyaros pólót játszani. Hangsúlyozta, a válogatottban több van, mint amit a legutóbbi világversenyek eredménye mutat, az is, most újra éremért küzdejenek.

A férfi és a női csapat a pénteki indulás előtt

Forrás: MVLSZ

Ugyan az olimpiai szereplés kivívása a legfontosabb, azonban, mivel említettem, hogy társasban is utálok veszíteni, mellette mi más lehet még a cél, hogy mindez egy érem társaságában szülessen meg.

Gurisatti: a mentális rész is megérkezett

A dunaújvárosi, jelenleg a Fradiban játszó Gurisatti Grétát az Eb-n szemsérüléssel kórházba szállították, az MTI-nek most azt mondta: reméli, hogy azzal az esettel letudta egy időre a sérüléseket. Meglátása szerint fizikailag és taktikailag is jó állapotban voltak a kontinensviadalon, a mentális rész viszont számára hiányzott, mivel túl sűrű volt a program és kellett még idő, hogy beérjen az új edzőkkel és stábbal elvégzett munka.

Most abszolút azt érzem, hogy a mentális része is megérkezett, most érkeztünk meg a jelenbe, világbajnokságra megyünk, ahol szeretnénk érmet és kvótát szerezni."

Visszatekintve azt mondta, a tokiói ötkarikás játékok előtt már átélte, hogy milyen kvalifikációs tornán kvótát szerezni, így rutinosnak tekinti magát ebből a szempontból. - Most azt érzem mindenkin, hogy jó: ez meglesz és kész. Annyira jó felfogásban telt a világbajnoki felkészülés, ez sokkal inkább nagy erőt és motivációt ad, hogy ott ez a cél, amit el kell érni. Bízom benne, hogy a csoportmeccseken összeszedett önbizalom is ezt fogja majd visszaigazolni, hogy ez a tét most nekünk nagyon jól áll - fejtette ki.

A szövetség honlapjának videójában is elmondta véleményét.