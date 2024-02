A rendezvény lebonyolításából kivették részüket a Rudas középiskola fiataljai is. Szemenyei István, az intézmény igazgatója hangsúlyozta, nevelési programjuk fontos részét képezi az érzékenyítés, amikor is az itt tanuló diákok találkozhatnak olyan embertársaikkal, akik komoly nehézségekkel küzdenek, mégis olyan életöröm és szeretet árad belőlük, amelyet tanulni lehet tőlük. Ennek jegyében már több hagyományos programjaik vannak például a Jószolgálati Otthonnal, a mozgáskorlátozottak egyesületével és a Speciális Olimpiai Szövetséggel közösen. Ez a mostani rendezvény abból a szempontból is lényeges, hogy az iskolában működő sportedzői szakos diákok a gyakorlatban is kamatoztathatják elméleti tudásukat, kezdve a szabadidős programok szervezésétől, a különféle állomáson teljesítendő feladatok összeállításán át a vendégek fogadásáig. Éppen ezért, tizenegyedik, tizenkettedik és tizenharmadik évfolyamos leendő sportedzők is jelen voltak az eseményen.

Fotó: Gróf András