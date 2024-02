Valentin nap? Cirka húsz éve habosítják ezt a témát kis hazánkban. A szerelmesek napja, és nem csak azoké. Aki meg szerelmes, az nem csak ezen a napon az, hanem folyamatosan. Az lehet, hogy mindig másba, de nem csak február „akárhanyadikán”. Nos, ez is üzlet. Még ezzel sincs baj, hiszen az egész világ üzleti alapon működik. Amikor azonban meglátom azt a sok műanyag virágot, plüss szivecskét az utcán, a kirakatokban, amit az orrunk alá tolnak, nos akkor elbizonytalanodom. Persze van ennek egy „gazdagék” formája is, de azt mi – innen - nem látjuk. És persze van ennek egy olyan olvasata is, hogy teremtsünk minél több dedikált alkalmat arra, hogy az egymás iránti szeretetünket kifejezzük. Ha ez is közéjük tartozik, akkor meghajtom a fejem előtte.