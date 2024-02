A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ által szervezett, több évtizedes múltra visszatekintő verseny a Fejér vármegyei települések népzenével foglalkozó, 6-24 éves fiatalok számára teremt bemutatkozási lehetőséget. A megmérettetés célja az új tehetségek felfedezése, valamint szakmai fejlődésük elősegítése. Amint arról a verseny szervezői beszámoltak, idén 28 intézmény több mint 600 diákja jelentkezett, a február 22-én és 23-án zajló döntő első napján pedig összesen 34 produkcióval léptek fel a versenyben maradt résztvevők.

A székesfehérvári Öreghegyi Közösségi Házban tartott döntőn csütörtökön az alsósok mutathatták meg, mit tudnak. Az SZKKK beszámolója szerint a fellépők között szólók, duók, triók és nagyobb formációk is szerepeltek, akik nem csak a hazai tájak zenei hagyományainak kincseit, hanem a határon túli népzenei örökség dalait is megszólaltatták. A döntőn a zsűri és a közönség számos játékos összeállítást hallhatott, de felnőttesebb csokrok is elhangzottak, hiszen néhány felsős és középiskolás produkció átkérte magát a csütörtöki versenyre. A fellépések után a gyerekek különféle kézműves foglalkozásokon vehettek részt.