Sparhelt a néprajzi vonatkozások szerint

Eredetileg a vályogból, nyerstéglából, téglából falazott, esetleg részben kályhacsempékből, csempéből rakott vaslemezes tetejű, zárt tűzterű, jobbára sütőtérrel is ellátott, esetleg vízmelegítő tartályt is tartalmazó építmény volt a sparhelt.

Kovacsik Milán otthonában is van egy szép sparhelt, amelynek a díszítő mellett funkcionális okai is vannak Fotó: LI

Később ezek formájára a lakatos kisipari, majd gyári vaslemez anyagú, gyári zománcozott fémlemez tűzhelyek is elterjedtek. Ez az úgynevezett csikótűzhelyek. A beépített takaréktűzhelyek speciális táji változata alakult ki a Nyugat-Dunántúlon, ahol a kenyérsütő kemencével, húsfüstölővel, üstházzal, katlannal egy egységben építették fel- írja a Magyar Néprajzi Lexikon.

Újonnan fellángolt érdeklődés okai

A sparheltek iránt újonnan fellángolt érdeklődés okai sokfélék lehetnek. Nem csak azért bukkan fel ismét egyre több békebeli fűtő és főző alkalmatosság egyre több családi-ház portáján, hogy az esetleges áramkimaradás esetén alternatívát nyújtsanak a főzés és nem utolsósorban a fűtés kiváltására. De egyre többen, a ma oly népszerű vintage életérzés kapcsán szerzik be az említett hagyományos, fatüzeléses alkalmatosság. Segítségével a családi házban, vagy a nyári konyhában a nagyanyáinktól elsajátított heltmódon készíthetjük el jól bevált receptjeinket. Az sem elhanyagolható szempont, hogy egyúttal az otthon melegéről is gondoskodunk a hideg téli napokon. Lássuk be a mai energiaárak mellett, a költségcsökkentés koránt sem elhanyagolható szempont. Nem véletlen, hogy a közismert nevén sparheltnek hívott tűzhely elnevezése németül sparherd, vagyis takaréktűzhely. Az elnevezés egyértelműen utal a legfőbb tulajdonságára: spórolni lehet vele.

Jobbné Vinczellér Anita is nagy híve a sparherlteknek, a nyári konyhában egy egyedi építésű szolgálja ki a család igényeket Fotó: LI

Salgótól a kézműves remekekig

A legtöbb magyarnak a Salgó sparhelt jut eszébe, amikor ilyen főző és fűtő berendezésekről esik szó, ami nem is csoda, hiszen annak idején ez volt a legelterjedtebb típus hazánkban. Sokan azt hiszik, hogy a sparhelt már a múlté, de a számok nem ezt mutatják. A Salgó sparhelt még ma is kapható, az árak 200-300.000 forint között mozognak, a régi padláson porosodó darabokhoz azonban kis szerencsével fillérekért hozzá juthatnak a rusztikus vonal szerelmesei. Ezekből kis kézügyességgel és hozzáértéssel fantasztikus készülékek varázsolhatók. Jól mutatja a téma iránt érdeklődök számát, hogy a közösségi médiában számos erre a témára szakosodott oldal és közösség épült. Sajnos a nagyüzemekben gyártott újabb típusok már nem is hasonlítanak nagyszüleink régi sparheltjére. Szerencsére azonban az erre szakosodott mesterek is építik fémből, téglából, de akár kályhacsempéből is, csak a fantázia szab határt.

A Salgo névről mindenkinek a retro fűtő és sütő alkalmatosságok jutnak az eszébe

Nekem a sparheltről az anyagi nagymamám nyári konyhája jut eszembe. A legkézenfekvőbb tüzelőanyaggal kukoricacsutkával tüzelt és ezen készült a leves, de még a hétvégi rántott hús is, fedő alatt szép lassan.