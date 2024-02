Mik a feltételek?

Akkor kapható nyugdíjemelés, ha a nyugellátás és a kérelmező számára folyósított egyéb rendszeres pénzellátás együtt nem haladja meg a 120 000 forintot havonta.

Kivételes nyugdíjemelés – így hívják hivatalosan – 3 évente egyszer kérelmezhető. A nyugdíj megállapítása, illetve a méltányossági emelés után legalább 3 évnek kell eltelnie, mire (újra) élhetnek a nyugdíjasok ezzel a lehetősséggel.

A kivételes nyugellátás-emelés „beépül” a nyugdíj összegébe. Azok számára nem állapítható meg, aki nem nyugellátásban részesülnek.

A kivételes nyugellátás emelésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki hosszú szolgálati idővel rendelkezik (férfi harmincöt évnél, nő harminc évnél hosszabb szolgálati idővel), a 70 éven felüli személyeket, továbbá aki saját háztartásában vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket nevelt, és azt a személyt, aki még nem részesült kivételes nyugellátás-emelésben.

Hogyan kell igényelni?

A kérelem a „Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez” elnevezésű nyomtatványon nyújtható be. Személyes ügyintézés lehetséges a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. A kérelem benyújtható a kormányablakokban is, vagy postai úton is. De a kitöltésben segítséget nyújtanak a rászorulóknak a szociális intézményekben is.