Február elején számolt be arról a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hogy három új tűzoltó (közülük egy dunaújvárosi) kezdte meg szolgálatát Fejér vármegyében. Az őrmesterek a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ kibocsátó ünnepségén tettek tiszthelyettesi fogadalmat Budapesten, majd egy nappal később Székesfehérváron köszöntötte őket Magosi Lajos tűzoltó ezredes, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok vezetőinek körében.

Már középiskolásként tudta, hogy tűzoltó szeretne lenni

Ekker Balázs bár már nem számít újoncnak, mégis friss tapasztalatokkal rendelkezik. Pályafutását 2023. február 6-án kezdte meg a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóságon. Az esküt pár nappal korábban, február 3-án tette le, ezután egyből szolgálatba is állt, és azóta is a dunaújvárosi kirendeltség gárdáját erősíti, továbbá lakóhelyén, a Pusztaszabolcsi Katasztrófavédelmi Örs tagjaként is számíthatnak rá a bajban. A tűzoltó őrmester mosolyogva idézte fel saját köszöntésének perceit, valamint első szolgálati napját is: „Egy nagyon izgalmas folyamat volt a megyei és a helyi köszöntés is, eléggé izgultam. Az első napomon szintén ideges voltam, de szerencsére otthonról kaptam jó tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy ezt hogyan lehet kezelni” – mondta.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az őrmester édesapja ugyanis szintén tűzoltó, így a családban generációkon át ível a félelmet nem ismerő segítségnyújtás vágya. Az édesapa tehát nagy szerepet játszott abban, hogy Ekker Balázs is a tűzoltó hivatás mellett döntsön. „Részben édesapám révén lettem tűzoltó, de ez a saját döntésem volt. Nem tukmálták rám, én akartam bizonyítani, hogy menni fog, ezért is jelentkeztem rögtön a középiskola után tűzoltónak” – számolt be róla az őrmester. Hozzátette, középiskolás évei közepén körvonalazódott számára az, hogy neki nem az akkori tanulmányaihoz passzoló a pályát szánta a sors. Érezte, hogy egy olyan hivatással tud azonosulni, amivel embereken segíthet.

Egy bajtársias közösség részévé vált

A segítségnyújtás visszatérő témaként jött elő akkor is, amikor az őrmestert arról kérdeztük, miért is jó tűzoltónak lenni. „Nagyon sok mindent felsorolhatnék erre a kérdésre válaszként, de talán a legfontosabb, hogy az emberek számára jót tehetnek, nem mellesleg pedig egy összetartó közösség tagja lehetek” – fejtette ki. Mint azt elmondta, a kollégákkal háromnaponta 24 órákat töltenek együtt, így rendkívül fontos, hogy jó viszony épüljön ki közöttük. A családias hangulatot pedig mi sem bizonyítja jobban, mint közös főzéseik. „Nagyjából december óta majdnem minden szolgálatban főzünk. Ekkor mindig megbeszéljük, ki mit hoz és összedobunk egy finom ételt. Ilyenkor az egész csoport, körülbelül 13 fő együtt van, és néha még másokat is meghívunk, nem vagyunk irigyek” – jegyezte meg a tűzoltó őrmester.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Kihívásokból nincs hiány

Az összetartó csapat napjai azonban nem csak az ebéd elkészítéséről szólnak. Az akciódús, nagy felelősséggel járó feladatok ugyanis szinte folyamatosak. A hatalmas adrenalinlökettel járó, emberpróbáló munkáról Ekker Balázs a következőt mondta: „A nagyobb feladatok eléggé leterhelőek. Nem is fizikailag nehéz megbirkózni velük, hiszen még csak 20 éves vagyok, ezt a részét bírnom kell, hanem inkább mentálisan visel meg engem és szinte mindenkit ez az egész, és ahogy idősödik az ember, egyre fárasztóbb lesz.” Egyfajta fizikai és mentális erőnlét tehát elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki tűzoltó legyen, de nem csak ez a két feltétele van annak, hogy valaki jól végezze ezt a hivatást. „A jó adottság elengedhetetlen, az életerő, megfelelő fizikum fontos. Itt nem lehet lézengeni, ezt az egészet akarni és csinálni kell” – emelte ki az őrmester.

Ekker Balázs a jövőre nézve is tele van ambícióval. Motiváltsága viszi előre, amiért meg is dolgozik. Jövőbeli céljaival kapcsolatban elárulta, mindenképpen szeretne tovább tanulni, magasabb rangot szerezni, valamint egyetemet is szeretne végezni, az őrmesternek tehát még rengeteg terve van.