Csák János kiemelte: azt a célt szeretnék elérni, hogy 2030-ra a mostani 42 ezer külföldi hallgató helyett 100 ezer tanuljon a magyar felsőoktatásban.

Azt mondta: ha az élenjáró iparágakban az ország képes jelen lenni, akkor Magyarország tudásplatformmá válhat, és erre a kormány pénzt fog szánni - emelte ki.

A miniszter beszélt arról is, az a jó felsőoktatási intézmény, ahol identitás is alakul, és ez az identitás a kötődéseink ápolásával testesül meg. "Kötődéseink sokfélék lehetnek, de az individuális és az alkotmányos szabadságunkhoz ragaszkodunk" - fogalmazott, hozzátéve, hogy az individuális szabadság csak akkor él, ha van intézményes, alkotmányos szabadság is.

Ez az egyetemekre lefordítva az akadémiai szabadságot jelenti - mondta Csák János, kitérve arra: "ezért hibás és méltatlan az, ami az Erasmus- és Horizont-programokkal történik".

Szavai szerint, aki azt mondja, hogy nincs akadémiai szabadság Magyarországon, az téved.

Csák János úgy fogalmazott, ha van "echte" nemzetközi terület, akkor az a tudomány és felsőoktatás területe.

"Mi magyarok azért vagyunk itt ezeregyszáz éve, mert versenyképesek vagyunk, és ha itt akarunk lenni a következő ezeregyszáz évben is, akkor érteni kell a világot, nyelveket kell beszélni, és lelket, szellemet lehelni az épületekbe, amelyek ezek nélkül csak kő, vas és üveg".

-MTI-