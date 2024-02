Ahogy előző előadásában is említette, Kiskőrösön tanít, Kaskantyún él, és ő maga is aktívan foglalkozik borászkodással. Családi gazdaságuk tíz hektár szőlőt gondoz, írja a teol.hu.

A rezisztens fajták közül a biankát és a kunleányt, a vinifera fajták közül pedig a kövidinkát, generosát, pozsonyi fehéret és a cserszegi fűszerest készítik nagyobb mennyiségben, melyek teljes egészében jellemzőek a területre.

Borkezelésről, erjesztésről volt szó

A mostani téma is meglehetősen aktuálisnak bizonyult, hiszen borkezelésről és erjesztésről folyt a szó, ez pedig a Part Oldalak szerint a pincés gazdák érdeklődését is felkeltette. Az előadáson elhangzott, hogy a borkészítés kényes téma, mondhatni már divatszakma, Filus János, aki borászati szakoktató, azt tapasztalta, hogy egyre többen érdeklődnek a téma iránt. Mint mondta, legutóbbi alkalommal, amikor vizsgáztatott, a közel 30 főből öten doktori végzettséggel rendelkeztek, akik számára kifejezetten érdekes volt ez a szakma, ezért is vágtak bele egy képzésbe. Az előadó szerint a borászatot jól, vagy jobban lehet csinálni, az átlagember ezt jól teszi, de nem biztos, hogy tudatosan.

Hogyan készül a jó bor?

A szakember úgy fogalmazott, hogy amikor ilyen előadásra érkezik, igyekszik egy olyan ismeretanyagot átadni, amely a gyakorlatban is könnyedén alkalmazható, a pincésgazdák pedig a jó borból még jobbat tudnak készíteni. Mint mondta, a földváriakat kevésbé ismerve, őket nem tudja minősíteni, azonban az biztos, hogy az országos rozé borversenyen öt helyi borász is bizonyított, arany és ezüstminősítést szerezve az általuk készített boroknak, amely szerinte kifejezetten szép eredménynek minősül.

Gyakorlati kérdésekkel érkeztek most is a helyiek, az egyik központi téma az volt, hogy lehet-e azokat a technológiákat alkalmazni, amelyeket nagyapjuktól, apjuktól „örököltek”. A válasz a szekember szerint egyszerű, szabad ezeket alkalmazni, azonban érdemes figyelni arra, hogy a piac ma már más jellegű borokat kíván. A globális borászati probléma pont ezt érinti, hiszen a piac beszűkült a borértékesítők számára – vélekedett.