Az elmúlt napok hideg időjárásának hatása figyelhető meg a dunaújvárosi szabadstrandon is. A korábban kiáradt Duna ugyanis nem tudott ellenállni a tartós fagynak, így a víz tükrét vékony jégtakaró kezdte befedni. Ott jártunkkor találkoztunk Zsenyával, a kétéves keverék kutyussal és gazdájával. A gazdi elmondta, hogy párjával két éve épp egy kiskutya örökbefogadásán gondolkodtak, amikor májusban kilépve az utcára épp Zsenya az akkor négy hónapos – chip nélküli – kiskutya „téblábolt” ott, akit kis hezitálás után befogadtak. Az elhatározást így szerencsés körülmények között gyors megvalósulás követte. A névtelenséget kérő gazdi elmondta, hogy Zsenya nagyon játékos, kedves, jószívű kutyus, aki egyébként azonnal megbarátkozott velünk. A parti jégen vidáman korzózott, de amikor a vékony jég közelébe ért, már ösztönösen visszakozott. E rövid idő alatt is megtapasztalhattuk, nem csak játékos, de okos is. No, de hideg ide, hideg oda, jégre lépni a szabadstrandon nem tanácsos, mert „úszni” még mindig könnyebb, mint korcsolyázni!

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Mivel az elkövetkezendő napokban nem várható felmelegedés, a jég minden bizonnyal megerősödik és tovább terjed majd. Ez azonban még a jövő zenéje, ahogyan az is, hogy korcsolyázásra ezen a télen alkalmas lesz-e a szabadstrand.

Szerzők: SzP / VZs