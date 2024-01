Az MJSZ tájékoztatása szerint a központi helyszín megint a budapesti Városligeti Műjégpálya lesz, összesen negyvenhat pálya csatlakozott az eseményhez. A helyszínek listáját a jegpalyakejszakaja.hu oldalon lehet elérni. A Jégpályák Éjszakájához névadó szponzorként állt a Bayer Construct Zrt., ami nem véletlen, hiszen tulajdonosa az Erste Liga-címvédő Gyergyói Hoki Klubnak, és az utánpótlás-nevelésben jeleskedő érdi Kárpáti Farkasoknak.

Az MJSZ hírlevele alapján tízezrek húznak ilyenkor korcsolyát szerte az országban. Több vidéki helyszínen is rendeznek jégkorongos és zenés programokat, sőt az erdélyi Csíkszentimre is csatlakozott az eseményhez. Tehát negyvenhat jégpályán lehet korizni, szórakozni, kikapcsolódni, bulizni, merthogy több helyszínen is lesznek kiegészítő programok és aktivitások. Természetesen meg lehet ismerkedni a jégkoronggal is, lesz Buborék Hoki és kapura lövési lehetőség.

A Dunaújvárosi Jégcsarnokban január 20-án 18 órakor kezdődik a Jégpályák Éjszakája. Az esemény első felében szabadkori, szlalom pálya, különböző ügyességi feladatok várnak mindenkit, míg az este hátralévő részében Jégfény Party lesz. Ahogy fogalmaznak a Facebook-közösségi oldalukon: zene, buli, haverok és tombola - értékes nyereményekkel. Az esti parti zenefelelőse a Crazyboys.

Érdekességként említjük meg, hogy a Városligeti Műjégpályán 16 órától lehet korizni 20 óráig, míg 21.30 órától éjjel fél egyig kedvezményes Jégpályák Éjszakája jeggyel lehet a pályára menni. A hangulatról lemezlovasok gondoskodnak jégdiszkó keretében.

A Jégpályák Éjszakájával kapcsolatban: a 2023-as programot az év szabadidősport-eseményének választották az M4-Sport Év Sportolója Gálán, míg a Sport Forum Hungary rendezvényen tartott Sport Forum Awardson arany minősítéssel díjazták a Mozgás Öröme Díj kategóriában.