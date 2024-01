Január 22-én, Szent Vince napján, ha napos az idő, akkor jó termés várható, ha ködös, felhős, akkor ősszel a szüret gyengének ígérkezik. Nos, az adonyi és a környékbeli – a Szent Orbán Borrendhez Adony, Iváncsa, Perkáta, Kulcs, Pusztaszabolcs, Besnyő, Beloiannisz, Szabadegyháza tartozik – gazdák a szombati időjárásra nem panaszkodhattak, kellemes napfényes, tiszta januárnak megfelelő volt.

Fotó: Rácz József

A program a Kápolna soron a Bagdi pincében kezdődött, ahol a szőlőhegyi menetet reggelivel várták a háziak. Négy féle borkóstolása után jöhetett az első aznapi vesszővágás a hegyoldalban. Innen a Lang pince következett, ahol a házgazda, Lang Vilmos is csatlakozott a „vándorokhoz”, nem is egyedül, hanem a nála elmaradhatatlan harmonikájával.

Fotó: Rácz József

Következett a borrend nagymesetérnek, Schmidt Attilának a pincéje, ahol a több versenyen is aranyérmes olaszrizlingjét kóstolhatták meg a borkedvelők. Emellett egy gyorstalpaló szőlőmetszési kurzuson is részt vehettek az érdeklődők. (Aki nem tartott igényt a fejtágításra, az a szomszédos Pletser pincében húzta meg magát.) Ezután a borrend tiszteletbeli nagymestere, Králl István mutatta be a borait a menetnek. A Kápolna sorról a Rác-hegyre fordult a „nép”, itt a Boldog és a Varga pince volt az állomás. A borászat iránt érdeklődők ezután az Öreg-hegy felé vették az irányt, ahol először a Klein, majd az Agárdy pincében vendégeskedhettek. A Vince-nap a Fülöp pincében ért véget, ahol a borrend egy Győrik Attila által főzött gulyáslevesre látta vendégül a pincejárókat.

Fotó: Rácz József

Az esemény azonban nem volt belterjes, mivel a dunaföldvári és a hajósi borászok is elfogadták az adonyiak meghívását.

– Mindig meghívunk valakit a különböző rendezvényeinkre, hiszen minket is sok helyre hívnak, és egy kapcsolat úgy jó, ha két oldalú. A mostani Vince-napunkról azt tudom elmondani, nagyon jó hangulatban telt, a létszám kezelhető volt. Ötvenen regisztráltak és negyvennégyen el is jöttek az eseményre. A Vince-napi vesszővágás mindenhol fizetős, nálunk a borrend állja a költségeket. Bízom benne, hogy nem csak ezért az egyik legsikeresebb rendezvényünk ez.

Fotó: Rácz József

A hajósi testvérborrendet a Szent Orbán Borlovagrend nagymestere, Kovács Róbert nagymester képviselte, aki a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének az egyik alelnöke is. A borász remekül érezte magát Adonyban.

Fotó: Rácz József

– Nem gondoltam volna, hogy ilyen remek pincék vannak itt, és ilyen jó borok. Azért is fontos, hogy újabb helyeket fedezzünk fel, mert az országos szövetségnek célja, hogy a borkedvelőket megismertessük olyan településekkel, amelyek nem a borászatukról ismert. Adony is közéjük tartozik.