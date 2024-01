Mint írták, a büntetés-végrehajtási intézetekben ítéletüket töltő rabok egy része évről-évre lehetőséget kap arra, hogy a börtön falain kívül végzett munkával szimbolikusan enyhítsen az általa okozott károkon, közben saját társadalmi visszailleszkedésüket is elősegítsék. A rendkívül változatos, úgynevezett jóvátételi programoknak köszönhetően szépülnek meg kórházak, gyermek- és idősotthonok, iskolák, óvodák és közterek. Emellett a pénzkereseti lehetőséggel bíró fogvatartotti munkáltatás is széles körben ad lehetőséget a rabok számára a saját és a köz számára is hasznos időtöltés végzésének.

A bévé szántóföldi növénytermesztéssel, és állattartással foglalkozó gazdasági társaságainál a kézimunkát igénylő feladatokat minden évben (részben, vagy egészben) az elítéltek végzik a földeken. Pálhalmán az Agrospeciál Kft.-nél a gabona vetőmagok feldolgozását (gépi manipulálását, csávázását) végezték augusztus 4. és szeptember 24. között. Ezen idő alatt 453.200 kilogramm őszi árpa és 766.000 kilogramm őszi búza vetőmagot állítottak elő. Az elkészített és a hatóság által minősített vetőmagok a termeltetési partnereiken keresztül az ország minden tájegységére eljutottak.

Fogvatartottak keze nyomán épültek, szépültek az intézeti és állami tulajdonú helyiségek is, a mi esetünkben Pálhalma gazdagodott két korszerűbb buszmegállóval.