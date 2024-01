Ebben az évben az iskola rendezvényeinek nagy része az intézmény alapításának 70 éves évfordulójához kapcsolódnak. A vers-, prózamondó, népdal-éneklési és rajzverseny továbbá a január 22-i magyar kultúra napjához is kötődik. Az esemény mottóját Radnóti Miklós Nem tudhatom című verséből választották: „Belőle nőttem én mint fatörzsből gyönge ága”. Amint azt az intézmény tájékoztatójában is kifejtette, egy helyhez való ragaszkodás, egy szellemi kötődés fontossága az iskolát is jelentheti, ám tágabban értelmezve minden kapcsolatra lehet ilyen módon tekinteni.

A vers- és prózamondó versenyre olyan műveket várnak, amik a mottó által megidézett kötődést fejezik ki, ez pedig lehet egy konkrét hely felidézése, vagy egy személyhez fűződő kapcsolat is. Az induló évfolyamok közül kivételt képeznek az 1-4. osztályban tanulók, akik mesével nevezhetnek, bármiféle megkötés nélkül. A megmérettetésre négy korosztály (1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-13. évfolyam, felnőttek) jelentkezését várják.

A népdaléneklés-versenyre az énekesek egy 3-5 népdalból álló népdalcsokorral készülhetnek, amiknek dalai azonos népzenei dialektusból kell, hogy származzanak. A rendelkezésre álló műsoridő szólistáknál maximum 5 perc, csoportoknál maximum 8 perc. Erre a versenyre három korosztályra bontva nevezhetnek az érdeklődők (1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-13. évfolyam) szólóban vagy együttesként (3-10 fő).

A rajzpályázat témája is Radnóti Miklós Nem tudhatom című verséhez kapcsolódik, a gyerekeknek a vershez kötődő illusztrációt kell készíteniük. A munkákat az általános iskolásoktól (5-8. évfolyam) A4-es, középiskolásoktól (9-12. évfolyam) A4-es vagy A3-as méretben várják. Egy tanuló csak egy munkával pályázhat, az alkotás technikája azonban tetszőleges.

A tizenegyedik alkalommal megrendezett esszéíró pályázat az általános iskola 7-8. évfolyamos, valamint a középiskola 9-13. évfolyamos tanulóinak szól. A feladat választható: játék a héttel vagy a hetvennel. Amint azt az iskola ismertette, olyan művel elemzését várják, amiknek szövegében vagy magában a műben szerepel a 7 vagy a 70 számként. Bármilyen alkotás választható, bármilyen korból, műfaji megkötés nélkül, a dolgozat terjedelme azonban nem haladhatja meg a 14 ezer karaktert.

A jelentkezési határidő 2024. január 15. hétfő, eddig várják az esszéíró és a rajzpályázat kreációit is. A verseny megnyitójára és a megmérettetésre pedig január 26-án, pénteken 15 órakor kerül sor.