Advent időszakában annyi gyönyörű szép csecsebecsét toltak a képünkbe az áruházi kínálatban, vagy éppen az internetes hirdetőoldalakon, hogy szerintem nincs olyan ember, aki ne szerzett volna be valami újdonságot az otthon díszei közé. Remek ajándékul is szolgáltak ezek a karácsonyi dekorelemek, így igazán mesebeli hangulatot varázsolhattunk az ünnepre. Aztán elérkezett a vízkereszt napja, lebontottunk a fenyőfát, és elpakoltuk a díszeket (ami már nem is fért el egy dobozban)... döbbenet, hogy milyen üressé vált így a szoba, hiába is toltuk vissza eredeti helyükre a bútorokat. Már most hiányzik a karácsony varázsa...