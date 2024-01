Mint arról az oktatási intézmény beszámolt, van egy 25 fős lelkes kis gyereksereg az iskolában, akik három csapatban vállalkoztak arra, hogy részt vesznek a First Lego League versenyen. A 2. osztályosok az Explore szettel dolgoznak Olívia tanító segítségével és munkájuk eredményeként már a nemzeti döntőbe jutottak. A két felsős csapat decemberben kapta meg a Challenge szetteket, amelyeket nagy örömmel fogadtak. Ezek a szettek 2X14 lego-állomást, 2 darab lego-alaplapot és kiegészítő alkatrészeket tartalmazott, amivel elkezdtek dolgozni és olyan jó eredménnyel haladtak Takó Klára tanárnő irányításával a felkészülésben, hogy még egy-egy kupával is megjutalmazta őket a versenybizottság. A következő állomás az országos elődöntőben való részvétel lesz Tatabányán.

Fotók: Iskola Facebook oldala

A Vasvári iskola arról is hírt adott, hogy a Giving Hungary Alapítvány és az Abacusan Stúdió jótékonysági akciójának keretében programozva működő kis robotok megvásárlásával kisvállalkozók, vállalatok, magánszemélyek nyújthatnak támogatást az iskoláknak. Grabarics Sándor, a Grabarics Út és Közmű Kft. ügyvezetője, valamint Kovács István egyéni vállalkozó támogatásával négy Sphero Indi színprogramozással és két programnyelven is programozható kisautót tudott vásárolni így a Vasvári iskola a diákjainak. Az Indi ötletes, játékalapú tanulásra inspirálja a gyerekeket, miközben lehetőséget teremt a tanulók számára a kódolás alapjainak elsajátítására, a problémák megoldására és a számítógépes gondolkodási készségek fejlesztésére. A két vállalkozó támogatásával egyúttal lehetőség nyílt arra is, hogy négy diákjuk részt vegyen egy jótékonysági robotika vetélkedőn (szintén Takó Klára tanárnő felkészítésében), amelyet december 16-án rendeztek meg Budapesten. Fazekas Pál, Iller Csanád Mihály, Joó Bálint és Kopasz Sámuel alkotta a „Vasi Robi” elnevezésű dunaújvárosi csapatot. A fiatalok több játékos számban megmérettette meg magát. Színprogramozás segítségével juttatták célba az Indi kisautót és a vasutat, de több logikai játék is próbára tette a fiúkat. A szoros versenyben végül az előkelő második helyen végeztek. Jutalmuk nem csak egy szép oklevél volt, de valamennyien egy-egy mikroszkóppal is gazdagabbak lettek. Különdíjat is kaptak azért a példaértékű együttműködésért, amelyet a versenyen tanúsítottak. Ez egy szorzórobot és egy ügyességi játék volt.