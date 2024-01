Mint azt az Oktatási Hivatal írta, ebben a nevelési évben december 28-tól január 18-ig lehet benyújtani a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmeket. Amennyiben egy szülő (gyám) valamilyen okból úgy látja, hogy a következő tanévben tankötelessé váló (2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között született) gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, vagy éppen indokolt, hogy még nem tanköteles (2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között született) gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát, az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be kérelmét, amelyhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet. A gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Ha a gyermek augusztus 31. napjáig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább nem halasztható.

Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, jelenleg összesen 1022 gyermek jár a tagintézményeik valamelyikébe. Közülük 295 nagycsoportos biztosan elballag a nevelési év végén, s megkezdi szeptemberben az iskolai tanulmányait (tavaly 400 nagycsoportos ment iskolába a Dunaújvárosi Óvoda tagintézményeiből). A szakértői bizottság 22 iskolaéretté váló ovis esetében kérte a halasztást: ők jellemzően SNI-s gyermekek, és a fejlődésüknek jót tesz, ha még egy évig maradnak az óvodában. További 99 gyermek esetében a szülők adták be a halasztásról szóló kérelmeket. Számos oka lehet ennek, amit nyilván meg is kell indokolniuk (vagy egyéb dokumentumokkal igazolniuk kell) az Oktatási Hivatalnak. Erről szükség volt konzultálniuk az óvodapedagógusokkal is, akik az esetek döntő többségében meg is erősítik a szülői szándékot, főként ha a gyermek gyógypedagógushoz, logopédushoz, pszichológushoz jár.

A kérelmekről a hatályos jogszabályok alapján az Oktatási Hivatal hozza meg a döntést, amelybe szükség esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatot is bevonja.

Mint azt Gyenes Józsefné elmondta, várhatóan január végére meg is érkeznek majd a bírálatok, de az iskolai beiratkozási időszakban már biztos, hogy minden érintett megkapja a szakvéleményt. Három éve működik ebben a formában a rendszer, és a tapasztalataik szerint a kérelmek döntő többségében, körülbelül 95 százalékban támogató határozatokat is hoz a hivatal. Korábban egyébként a szülő és az óvodapedagógus megegyezése alapján történt a folyamat.

Az óvodavezető azt is vázolta, hogy miután lezárul ez a folyamat, megkezdik a felkészülést a beiratkozásra (értesítők, plakátok, tájékoztatók készítése).