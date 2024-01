– Eseménydús éveket tudhatnak a hátuk mögött a Nagykarácsony Testvér-településeiért Egyesület tagjai, amely zászlajára tűzte ki a település hagyományainak őrzését, ápolását. Annyi minden történt az eltelt öt éveben, hogy egy könyvbe is alig férne bele – mondta Szekeres Béláné elnök, aki megkeresésünkre a február 10-i találkozó jelentőségét emelte ki:

– Ez egy igazi összekovácsoló rendezvény, ahol szerte Dél-Fejérből, sőt az országhatáron túlról is érkeznek fellépők. Ahogy szoktam volt mondani: Fontos a hovatartozás érzése és annak megerősítése, amely a hagyományaink tisztelete, megőrzése és a jövő generációjának átadásában tükröződik. Ez a nemes cél vezérelt bennünket például a Kreatív Civil Szervezetek Farsangolása nevet viselő esemény létrehozásában is. Ennek okán, a helyi és térségi civil szervezetek meghívásával, különböző néptáncegyüttesek fellépésével, táncházzal és az elmaradhatatlan hajnalig tartó táncos mulatsággal készülünk – hangsúlyozta az egyesület elnöke, majd a részletes programra is kitért.

– A megnyitó 15 órakor kezdődik, ezt követően pedig a fellépők előadásaikkal – reményeink szerint – leveszik a lábukról a nézőközönséget. Természetesen a fellépések mellett az érdeklődők megismerkedhetnek a településeink, közösségeink hagyományaival, valamint a megjelenő vendégeink által alkotott, gyűjtött kézműves termékekkel. Bemutatkozik többek között az Előszállási Ifjúsági Egyesület, Alsószentiván, Seregélyes "A Szakkör", Mezőfalvi Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Levendula Néptánccsoport (Dunavecse), Kalamajka Néptánccsoport (Vajdaság), Kórógy Magyar Hagyományőrző Egyesület (Horvátország), Nagykarácsonyi Karácsony Vadásztársaság, és Nagykarácsonyi Ifjúsági Klub, majd táncház Suplicz Mihály táncoktatóval – foglalta össze dióhéjban a rendezvény menetét Szekeres Béláné.

