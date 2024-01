Ercsi 38 perce

Kutatások is alátámasztják, hogy a rendszeres testmozgás pozitív hatással van a koncentrációra és a mentális teljesítményre. A fegyelmezettség és az önfegyelem is fejlődik a sportolás során. A gyerekeknél ez a tanulásra, a koncentrációra és a szorgalomra is igen pozitív hatással van.

Török Tímea Török Tímea

Fotó: Petras Gergely

Nos, az Ercsiben élő Végh Kendra Nina esetében sincs ez másképp. A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium nyolcadik osztályos tanulója a Dunafüredi Vízisport Klub ifjú kajakozója. A gyermekmodellként is ígéretes ifjú hölgy alig két éve, 2021 májusa óta űzi Százhalombattán ezt a Magyarországon nagy tradíciókkal rendelkező, méltán népszerű sportot, de máris komoly eredményeket ért el edzője Nyári Bendegúz irányítása alatt. Fotó: Petras Gergely A szeptemberben, Dunaújvárosban megrendezett – a kilencszeres világbajnok kenukirályról elnevezett – II. Wichmann Nemzetközi Regatta versenyen, U14-es korosztályban 500 méteren a középdöntőig lapátolt, 2000 méteren nyolcadik helyezést ért el, a 3x200-as váltóban, pedig ezüstérmet szerzett. Legutóbb Tolnán, a Duna holtágán októberben megrendezett 2023-as évadzáró versenyen diadalmaskodott, ugyanis K-1 4000 méteren a legszebben csillogó éremmel, arannyal a nyakában állhatott a dobogó legfelső fokára. Az egyesület sportolói az összesített éremtáblázat negyedik helyét szerezték meg. Igaz a versenyszezon idén véget ért, de a kemény munka korántsem. Ilyenkor télen „szárazföldi” edzésekkel, úszással, futással és erőnléti gyakorlatokkal, heti hat alkalommal, napi két órában készülnek a következő évad megmérettetéseire. Kendra édesanyja Végh-Sztrucska Katalin elmondása szerint, rendkívül büszkék lányukra, aki közeli és távlati teveiben is a népszerű sportág mellett tette le a voksát. Ugyanis jövőre Szegeden szeretné folytatni tanulmányit és a kajakozást is az ottani egyesületnél. Később, pedig edzőként tervezi tovább adni majd a megszerzett tudást ás tapasztalatait. Hajrá Kendra!

