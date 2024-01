Én, a magam részéről abba a középiskolába mentem, ahová Éva barátnőm is jelentkezett, de persze szüleim is rábólintottak erre.

Hasonló élményeit osztja meg velem Pocsainé Varga Veronika, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója is:

– Én is oda akartam menni, ahová a barátnőm ment, de a szüleim elég bölcs érvekkel meggyőztek arról, hogy nekem inkább kereskedelmet kellene tanulnom, mert számos lehetőséget tartogat és jól tudnék érvényesülni benne. Rengeteg tapasztalatot szereztem az iskolai gyakorlatok és a nyári diákmunkák során. A középiskola elvégzése után viszont nem a munka világát választottam, hanem tovább tanultam.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A pályaválasztási döntésnél a barátok, a család mellett nagyon nagy szerepe van a pedagógusoknak, nem? Hiszen ismerik a gyermek képességeit, és persze a továbbtanulási lehetőségekre is alapos rálátásuk van.

– Ez így van. Ha a szülő és a gyermek bizonytalan, akkor bátran forduljanak gyermekük osztályfőnökéhez, vagy az iskolai pályaválasztási tanácsadóhoz, biztosan tudnak tanácsot adni. A tizenéves fiatal személyisége még alakulóban van, ezért jó a mostani rendszer, hiszen a tanuló nem konkrét szakmát, hanem ágazatot választ, s csak az ágazati alapoktatás után kell eldöntenie, hogy melyik szakmát szeretné azon belül elsajátítani.

Kinek ajánlja a szakképzést a pályaválasztás során?

– Elsőként azoknak, akik a biztos munkahelyeket szeretnének. Egy jó szakma manapság felér egy diplomával. Nagyon keresettek a jó szakmával rendelkező tanulóink a munkaerőpiacon akár a hároméves szakképzést, akár a technikusképzést választják. A jó eredménnyel letett technikus vizsga egyenes út a szakirányú felsőoktatásba. A technikum a mérnökképzés előszobája.

Másik szempont, hogy már tanulmányaik alatt is jövedelemhez jutnak a diákjaink. Az ösztöndíjrendszer megteremti a lehetőségét a tanulmányok alatti jövedelemhez jutáshoz, a pályakezdési támogatás pedig segít az életben való elinduláskor. A duális képzés megteremti a lehetőségét, hogy a fiatal a szakmát gazdálkodó szervezeteknél sajátítsa el, és ezáltal tanulmányai alatt már munkabért kapjon.

Harmadik szempont, hogy azoknak is lehetőséget biztosít a szakképzés, akik még bizonytalanok. Hiszen elsőként csak ágazatot kell választani, konkrét szakmát csak később kell eldönteniük. A 3 éves szakmát adó szakképző iskolában az első, az 5 éves szakmát és érettségit adó technikumban az első két évben az adott ágazathoz tartozó szakmák tekintetében széles körű ágazati alapismeretekre tesznek szert a tanulók. Ez idő alatt van idejük eldönteni, az ágazat mely területe érdekli igazán őket, miben a legügyesebbek. Például, ha a gyermek szépészeti ágazatban tanul, akkor csak tizedik osztály végén, az ágazati alapvizsga után kell eldöntenie, hogy fodrász vagy inkább kozmetikus lenne.

Fotó: Hild fotók

Hogyan döntsenek a pályaválasztás előtt álló tanulók?

– Fontos, hogy olyan célokat tűzzenek ki maguk elé, amelyeket jó eséllyel meg is lehet valósítani. Távoli célokat több lépésben is el lehet érni. Jó ha van „b” terv is, nem csak egyetlen út vezet a hegycsúcsra.

Fel kell mérni, hogy mihez van kedve, érzéke a gyermeknek. Úgy érdemes feltenni a kérdést, hogy mi is az, ami érdekli? Irányt adhat az is, ha megvizsgáljuk, hogy a gyermek milyen tevékenységet végez szívesen, milyen hobbijai vannak? Szeret emberekkel foglalkozni, vagy inkább az adatok, könyvek kötik le? Szívesen barkácsol, érdeklik a műszaki dolgok? Milyen munkakörben tudja elképzelni magát a jövőben? Ehhez pedig elengedhetetlen az iskolatípusok ismerete. A megfelelő szintű iskolatípus választása a későbbi sikerélmény eléréséhez, illetve a kudarc elkerüléséhez.

Hogy visszatérjünk a beszélgetés elejéhez. Mi változott azóta, hogy nekünk kellett pályát választanunk?

– Minket még úgy irányítottak a szüleink, hogy olyan szakmát majd munkahelyet válasszunk, amiben sikeresek, boldogok tudunk lenni akár nyugdíjas korunkig. A mai fiatalok már sokkal rugalmasabbak, mobilisabbak. A választásuk sokszor nem egy életre szól, hiszen olyan folyamatosan változó világban élünk, ahol gyorsan változnak a dolgok, új munkakörök jönnek létre, régiek alakulnak át vagy tűnnek el. A jelenleg iskolába járók életük során többször fognak új munkahelyet választani, s ehhez kapcsolódóan tudásukat folyamatosan bővíteni. Így nekik is fel kell készülniük arra, hogy minden változik. A szakképzés felkészült a változásokra, a jövőben felmerülő kérdésekre, kihívásokra is.