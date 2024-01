A versenyen idén is keresik a legjobb bérfőzetett és magánfőzött párlatot, a legeredményesebb magánfőzőt és bérfőzetőt, valamint a legeredményesebb bérfőzdét. Díjazzák a legjobb kereskedelmi pálinkát és a legeredményesebb kereskedelmi főzdét is.

Az év gyümölcse idén a birs, a legjobb abból készült párlatot külön díjazzák majd – közölték a szervezők az MTI-vel. A fődíjak mellett kategóriagyőzteseket is hirdetnek, illetve arany, ezüst, bronz minősítéseket is kiosztanak. Nevezni bárhonnan lehet, az elmúlt években érkeztek már minták Szlovákiából, Romániából, Szerbiából, Ukrajnából és Izraelből is. A beérkezett mintákat számítógépes adatbázisra építve szakmai zsűri bírálja április 5-én és 6-án. Megvizsgálják, hogy a termék izében, illatában tiszta-e, és hogy érezhető-e rajta az alapanyagként használt gyümölcs karaktere. Emellett a textúrát és az összbenyomást pontozzák.

A minták beküldésének határideje március 28-a, az eredményhirdetés május 18-án lesz. A 24. Gyulai Pálinkafesztivált május 17. és 19. között rendezik meg. A versenyfelhívással kapcsolatos pontos információk a www.gyulaipalinkafesztival.hu oldalon érhetők el.

(Forrás: MTI)