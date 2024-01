A részletekről Szóládi Zoltán, a Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója számolt be portálunknak. A Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában lévő intézmény folyamatosan bővíti a képzési profilját, ettől a tanévtől már saját óvodai csoportot is működtet. Az apróságok és az óvodapedagógusaik számára egyenlőre a Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti tagintézményében bérelnek helyiséget, de csak addig, amíg elkészül az új székhelyük a görögkatolikus iskola Római körúti épületegyüttesének egyik szárnyában.

Teljesen új, modern környezet

A nagyszabású munkálatokat tavaly júliusban kezdték meg a szakemberek. Mint azt Szóládi Zoltán elmondta, legutóbb január 10-én dr. Seszták István főhelynök atyával és Kovács Istvánnal, az iskolájuk lelki igazgatójával tartottak bejárást a területen, és láthatták, hogy a kivitelező már az utolsó simításokat végzi, s körülbelül egy hónapon belül teljesen végezhetnek is a feladatokkal. Új villamoshálózatot építettek ki, új víz- és szennyvízelvezető gerincvezetéket alakítottak ki. Ezek a gépészeti szerelvények teljesen különállóak lesznek az iskolai hálózattól (vagyis ha probléma adódik, akkor csak abban az egységben kell bontani, ahol a javítás szükséges). Lefektették a sportpadlót a 90 négyzetméteres tornateremben. Kialakították már a csoportszobákat is, amelyhez az óvodapedagógusok kiválasztották a színösszeállításokat. Jelenleg a burkolást és a festést végzi a kivitelező, a bútorokat pedig már gyártja az asztalos. Megkezdték a függönyfalak cseréjét: a hatalmas elöregedett acél tokozatú üvegportálok helyére műanyag és alumínium szelvényű ablakok kerülnek, ezek legyártása folyamatban van. A beépítésük után az „A” szárny egésze 10 centiméteres szigetelést kap, festéssel egyetemben. A számítások szerint február elejére végeznek a belső munkálatokkal, utána (az időjárás függvényében) egy jelentős tereprendezés következik: az ovisoknak külön udvaruk lesz, egy 10-14 játékot tartalmazó játszótérrel.

Három csoportot terveznek

Szóládi Zoltán elöljáróban vázolta, miután a belső térrel elkészülnek, akkor egy nyílt nap keretében lehetőséget szeretnének biztosítani minden érdeklődő, főként kisgyermekes szülő számára, hogy megtekintse az új óvodát.

– A szeptemberi tanévet már itt kezdi a jelenleg albérletben lévő Pitypang csoportunk és még egy vegyes csoportot igyekszünk majd elindítani – mondta a többcélú intézmény igazgatója, majd arról is beszélt, hogy lenne egy harmadik, speciális csoportjuk is.

– A városban egyedüliként a mi intézményünk képes biztosítani az óvodai és az alapfokú iskolai képzést egy helyen, egy időben. Jómagam a pályám kezdetekor négy éven át dolgoztam óvodapedagógusként, majd előbb tanítói, később tanári végzettségeket szereztem. Ezért jól tudom, hogy az óvodai-iskolai átmenet mekkora terhet jelent mind a szülőknek, mind a gyermekeknek, mind pedig a pedagógusoknak. Innen jött az ötletem, hogyan is tudnánk megkönnyíteni ezt a helyzetet. A harmadik csoportunk egy iskolaelőkészítő csoport lesz, ahol az óvónők mellett napi szinten, kötelező jelleggel az iskolában tanítók is tartanak majd 30-35 perces foglalkozásokat, kvázi tanórákat íráselőkészítéssel, tánc vagy éppen angol nyelv oktatásával. Így tulajdonképpen már a napi két-két „kötelező” órájukkal és az iskolai körülményekkel is szoktatjuk a nagycsoportos ovisokat a leendő iskolai élethez. Ide várjuk azokat a gyermekeket, akiknél valamilyen okból halasztják az iskolakezdést, például még túl játékos vagy a régi elvek alapján év vesztes lenne, vagy akár azért, mert még nem iskolaérett. Sajnos SNI-s és BTMN-s gyermekeket ebbe a csoportba nem tudunk fogadni, ugyanis az alapító okiratunkban nem szerepelnek, ezért az ő fejlesztésükhöz nincs szakemberünk. A létszám 20-22 fő lesz, így akit érdekel, mielőbb jelentkezzen elérhetőségeinken, vagy keressen meg minket személyesen – mondta Szóládi Zoltán, s hozzátette, bízik benne, hogy ezzel az új struktúrával segíteni tudják az óvodai-iskolai átmenetet a gyermekek és a szülők számára.

Kifejezettem iskolai előkészítésre specializálódott óvodai csoportról eddig csak az amerikai filmekben hallottam. Kétségtelenül remek az ötlet, és amikor az igazgató vázolta a leendő csoport mindennapjait, az Arnold Schwarzenegger főszereplésével készült Ovizsaru című film jutott eszembe, annak is azon édes jelenete, amikor Mr. Kimble vezetésével határozottan, elszántan meneteltek a kicsik, és katonásan skandálják: