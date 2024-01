Kanik Péter egyesületi elnök elmesélte, hogy mindig öröm számára egy ilyen összejövetel, amely a találkozás örömén felül az új évről és az ötletekről is szól.

– A szombati napon csapatépítő jelleggel vacsorát tartottunk Előszálláson, ami mindig öröm számomra, ilyenkor az év elején össze tudunk jönni, ahol értékeljük az egyesület tavalyi évét, megbeszéljük az idei feladatokat, rendezvényeket. Ahogy lenni szokott, jó hangulatban telt az este – újságolta az elnök, aki kifejtette azt is, hogy az eddigi utat kívánják folytatni, tehát aktívan részt venni idén is a közösségformáló rendezvényekben.

Kalap Jakab gyerekkoncerttel készül a májusi „Apró kalandok Előszálláson" című gyereknapra.

Fotó: Egyesület

– Az idei év is mozgalmas lesz számunkra, rendezvényünk lesz bőven idén is. Próbálunk Előszálláson változatos, megújuló rendezvényeket kínálni a falubelieknek. Januári hónapban meghívást kaptunk a Nagykarácsony Testvértelepüléseiért Egyesület által szervezett Doni Hősök emléktúrára, amelyre tagságunk elfogadta a kedves meghívást. Februári hónapban szintén a NaTe által szervezett farsangi napon fogunk részt venni. Nagyon örülünk, hogy az évek alatt ilyen jó kapcsolatot ápolunk a szomszéd települések lakosságával, civil szervezetekkel, ezt kívánjuk folytatni – emelte ki Kanik Péter, majd a tavaszi programokra is rátért: – Márciusban hagyományosan megtartjuk a tojásfa díszítést, amely az ünnepekhez méltóan fogja ékesíteni a falu központját. Május 18-án egy nagyon szuper nap elé nézünk, ugyanis „Apró kalandok Előszálláson" címmel gyermeknapot tartunk. Lehetőségünk adódott a Magyar Falu Civil alap keretében pályázni rendezvényre, amit el is nyertünk, így megvalósulhat az egész napos gyermekprogram, sőt egy-egy fellépőt már le is kötöttünk. Az egyik közülük Kalap Jakab gyerekkoncertje, amely garantáltan bearanyozza majd a délután egy részét. A többi részlettel pedig hamarosan érkezünk, érdemes lesz figyelni az Előszállási Ifjúsági Egyesület oldalát. Októberben hagyományosan megszervezzük a szüreti felvonulást és bált. Decembert idén is méltóan fogjuk ünnepelni: karácsonyfa díszítés, Mikulás futás, és adventi gyertyagyújtás is megrendezésre fog kerülni.