Október

Jó úton halad a Dunaferr megmentése, az Európai Unió jóváhagyta a Dunaferr tulajdonosváltását – közölte a Gazdasági Minisztérium október 3-án az MTI-vel. A cél a versenyképes zöldátállás, ami az ágazat jövőjét jelenti.

Október 9-én indult a négy végtagi bénulással diagnosztizált rácalmási kislány, Tóth Evelin barcelonai műtéte utáni rehabilitáció. A 4700 eurós műtét célja a letapadt izmok oldása volt, ezzel pedig a gyermek életminőségét szerették volna javítani. Evelin édesanyja már az operációt követően nem sokkal pozitív eredményekről számolt be lapunknak, de szignifikáns fejlődés csak később lesz tapasztalható.

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a vasműbe látogatott október 13-án. Az elnök asszony a Liberty Steel, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium képviselőivel és a térség országgyűlési képviselőjével folytatott megbeszélést követően a meleghengerműben folytatta programját. Látogatása egyúttal azt is erősíti, hogy Magyarországnak, a Magyar Kormánynak fontos a vasmű, a Dunaújváros térségében élő családok munkahelyének biztonsága.

Október 16-án számolt be lapunk arról, hogy az arborétum összképe nagy változás alatt áll, ugyanis több mint száz fát ki kell vágni a területen. Mészáros László, városunk erdésze elmondta, sajnos az előző évi aszályt nagyon megsínylette a növényzet az egész településen és ezek a negatív következmények most láthatók a fákon. A szakember szerint sok olyan fa van, amiket már egy frissítő visszavágással, metszéssel nem lehet megmenteni. Az arborétum fenyőinek közel 90 százalékát érinti a kivágás.

Új fejezet a dunaújvárosi gyár életében: októbertől új néven működik tovább a Dunaferr, mégpedig Liberty Dunaújváros néven – jelentette be Ajay Aggarwal, a Liberty Steel Group európai elnöke.

A Hankook Tire jelentős fejlesztés mellett döntött Rácalmáson, amely 450 új munkahelyet teremt

Fotó: Laczkó Izabella

November

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról számolt be, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője, Budavári Árpád rendőr ezredes új feladatra kapott megbízatást, és már a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyetteseként látja el szolgálatát. A bűnügyi főkapitány-helyettesi feladatok ellátásával november 1-jei hatállyal bízta meg Budavári ezredest. Ezzel egyidejűleg a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetésével november 1-jei hatállyal Törköly László rendőr alezredest bízták meg.

A DLSZ Jót, Szívből Dunaújvárosért akciócsoportjának a helyi társadalmat eredményesen megmozgató „Fát a Bölcsődéknek, Fát az Óvodáknak, Fát a Gyermekeknek!” elnevezésű jótékonysági terve megvalósításához érkezett. A nyitóesemény, az első csemeték elültetése a Dunaújvárosi Napsugár Tagóvodában zajlott.

November 5-én országszerte többen látták a sarki fényt, ami Magyarországon bár előfordul, de azért ritkának számít. A jelenségnek, ami Dunaújváros környékén is jól látható volt, rengetegen a csodájára jártak.

A 70 éve indult kohászképzés évfordulója alkalmából tartott ünnepi ülést a Dunaújvárosi Egyetem október 16-án. A program során a vendégek labortúrán és előadásokon vehettek részt, amely során a kohászat fejlődéstörténetét mutatták be. Téma volt a képzési program átalakulása az új igényekhez igazodva, a dunaújvárosi acélipar helyzete, az acélöntvényeket gyártó cégek korszerű megoldásai és az anyagvizsgálati eljárások is.

A komoly egészségügyi problémákkal küzdő Zámbó Katica kedvéért gyűltek össze az érte tenni vágyó környékbeli emberek az előszállási művelődési házban november 17-én. A bált a kislány megsegítése érdekében szervezték meg, amelyen összesen 1 980 000 forint gyűlt össze a kislány számára.

Rendkívüli közös sajtótájékoztatót tartott dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője, valamint Schrick István, Rácalmás város polgármestere a Hankook új beruházásával kapcsolatban. Az eseményen dr. Molnár Krisztián bejelentette, hogy tovább erősödik a Fejér vármegyében működő Duna-mente különleges gazdasági övezet azzal, hogy a világ hetedik legnagyobb abroncsgyártója, a Hankook Tire jelentős fejlesztés megvalósítása mellett döntött. A 450 új munkahelyet teremtő, több mint 210 milliárd forint értékű beruházás helyszíne Rácalmás lesz.

A Rockmaraton Fesztivál hivatalos Facebook-oldalán jelezték, hogy hosszú idő után megtörik a csendet és november 26-án új fejleményekkel szolgálnak. Ez meg is történt, az ígért Facebook-poszt szerint pedig a fesztivál visszatér és 2024. július 11–15. között Dunaújvárosban, a Szalki-szigeten rendezik meg a sorozatban immáron 30. Rockmaratont.

A Szalki-sziget egy részét is elöntötte a Duna az év végi áradása

Fotó: Laczkó Izabella

December

Az Év Homlokzata pályázat idei közönségdíját Viczai János épületgépész mérnök és Szabó Zsolt Róbert építész-tervező művész munkája alapján készült paksi családi ház nyerte el – számolt be róla lapunk decemberben.

A dunaújvárosi kohászat és az iparágban dolgozók munkahelyeinek megmentése érdekében a Fejér Vármegyei Kormányhivatal és a - Liberty Steel tulajdonában lévő – Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. december 5-én környezetvédelmi hatósági szerződést kötött. A szerződésben részletezett módon a vasmű egyik üzemeltetője, a Duna Furnace vállalja, hogy környezetkímélőbb technológiára tér át, amivel akár 80 százalékkal csökkentheti CO2-kibocsátását.

A december 6-ai erőteljes és kitartó havazás, a lehullott nagy mennyiségű hó próbára tette a közlekedőket és több problémát is okozott. A megyei katasztrófavédelemtől kapott információ szerint több mint száz beavatkozásuk volt december 8-ig. Baleset volt Nagyvenyim és Mezőfalva között, Dunaújvárosban tíz helyszínen is a hó súlya miatt kidőlt fák, leszakadt ágak nehezítették a közlekedést, Mezőfalván két, Kulcson pedig egy autóbusz csúszott le az útról, Nagykarácsony és Sárbogárt-Rétszilas között pedig a vasúti pályát több kidőlt fa is elzárta.

December 14-én érkezett a Geminidák meteorraj, amely során óránként akár 120 hullócsillagot is számolhattak a szemfülesek. A hullócsillag-inváziót Magyarországról is látni lehetett.

Pintér Sándor belügyminiszter 2023. december 31-i hatállyal, érdemeik elismerése mellett, két országos intézet és öt vármegyei kórház főigazgatójának magasabb vezetői kinevezését vonta vissza, arra figyelemmel, hogy betöltötték 65. életévüket. Távozik vezető beosztásból dr. Jobbágy Lajos, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház főigazgatója is, aki szintén betöltötte 65. életévét.

Szívmelengető eseménnyel kedveskedtek a nehéz sorsú embertársaknak december 19-én a mozi előtti téren. A Fejér Vármegyei Önkormányzat, a Fidesz Fejér 04. választókerületi szervezet és a Jövő Új-Városáért Egyesület a karácsonyi ünnepek alkalmából mintegy ezer adag étellel készültek a rászorulók számára.

Év végén a Duna felső szakaszán és Budapesten is árvízvédelmi készültséget rendeltek el. Dunaújvárosban az egykori kompkikötőt fenyegette az ár, a tőszomszédságában kialakított illegális sírhelyek mindegyike víz alá került, valamint a Szalki-sziget egy részét is elöntötte a vízáradat.