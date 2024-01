Súlyos mínuszok röpködnek reggelente is, ezért a szabad ég alatt éjszakázó autók szélvédője rendre jégvirágos. Ezeket pedig indulás előtt le kell tisztítani. Egy valamirevaló autósnak azért van jégoldója. E sorok írója is úgy gondolta, meg azt is, hogy a kocsiját melegítő szomszédnak is besegít a jégoldásba. Így elővettem a „jégoldót” (az idézőjel nem véletlen), odaballagtam hozzá, nehezen akarta megadni magát a kupakja, így, amíg vergődtem annak levételével belém hasított a felismerés. Ez nem jégoldó, hanem festékspray. Ráadásul fekete. Bele sem merek gondolni, hogy mi lett volna, ha befújom vele a szomszéd szélvédőjét. A Jóisten fogta a kezem azzal, hogy a szomszédnak akartam segíteni, mert ha a sajátommal kezdem, biztos egyből fújtam volna. A következmények meg adódtak volna.