Ha nem tudnám a két jóképű fiatalember egyikéről, hogy ő Javier Sotomayor magasugró (a képen jobb oldalt – a szerk.), akkor csak a kiváló sportújságírót, Horog Lászlót ismertem volna fel. A kubai olimpiai és világbajnok, a magasugrás jelenleg is világcsúcstartója, szabadtéren 245, fedett pályán 243 centiméterrel, az Operaházban megrendezett gála egyik díszvendége és díj átadója volt. Sotomayor harmincöt éve világcsúcstartója a magasugrásnak. A nevével azóta összeforrt 245 centiméteres csúcsa is elmúlt már harminc éves. 1993 nyarán ugrotta át a lécet, amit egy centivel tettek magasabbra a focikapu keresztlécénél is. Igen, a nagypályás labdarúgás felső kapufájánál tud ember magasabbra ugrani. Ráadásul a fedettpályás csúcsot épp Magyarországon teljesítette.

Hétfő este a Magyar Sportújságírók Szövetsége 66. alkalommal díjazta az év legkiválóbb sportolóit, edzőit és csapatait az M4 Sport – Az Év Sportolója Gálán, amelyről a duol.hu-n is részletesen írtunk.

Bár a két kiválóság (értsd. mindkettő a maga területén) ezúttal díjat nem kapott, de egy jó kedélyű fotó erejéig azért összeálltak.