Szívfacsaró és egyben felháborító látvány, ha egy szenvedő lelket látunk, pláne még, ha hármat. Segítségkérő szempárok és megszámlálható bordák, ezzel szembesült az a néhány állatvédő szervezet és a Gárdonyi Rendőrkapitányság, akik csütörtökön érkeztek ki az agárdi családi házhoz. Dari Csaba, a NOÉ Speciális Kutató-Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője a feol.hu-nak elmondta nem érti, hogy a környékbeliek miért csak most értesítették őket arról, hogy ez a három kutya milyen rossz körülmények között van tartva, hiszen egyik eb sem egyik napról a másikra lett csontsovány, írja a feol.hu.

– Most is egy bajnak kellett történnie ahhoz, hogy egy szomszéd jelezze milyen állapotban vannak ezek a kutyák. A három kutya között van egy 13 éves labrador is, aki annyira éhes volt, hogy élelemszerszerzés céljából megtámadta és szétcincálta a nyulát – mesélte hozzátéve, hogy a labrador fajtára abszolút nem jellemző ez a viselkedés, vélhetően csak a túlélési ösztön vezérelte.

De nem csak a labrador volt, aki olyat tett, amit ideális esetben nem tett volna. A komondor a földből szedte ki a gyökereket és azt rágcsálta. Ezt a kutyafajtát – mondta – 28 kilósan találták, de dupla ennyinek kellene lennie.

Az ebeket elkobozták, de a gazdájuk is lemondott róluk már a helyszínen, így viszonylag hamar, néhány óra leforgása alatt el is szállították őket. A vizsla és a labrador a Vizslamentés Magyarország Alapítványhoz került, a komondor pedig a FEMA-hoz. Úgy tudjuk előbbi kettőt még vizsgálják, de a komondor már túl van az első orvosi kontrollon.

Fotó: Dari Csaba

– Az orvos első meglátása szerint az állapota egyszerűen a nem megfelelő mennyiségű vagy minőségű élelmezésnek köszönhető! Ez már magában kimeríti az állatkínzás fogalmát. Mivel az állat nem kapott megfelelő ellátást a tulajdonostól, így a kutya állapotát és a helyszínen tapasztaltakat összegezve egyesületünk biztos benne, hogy állatkínzás történt – írja közösségi oldalán a FEMA.