Bringázz keresztül a Nyugat-Balkánon!

A Trans Dinaricaegy olyan vadonatúj kerékpáros útvonal, amelyet az idén adnak át. Ezen haladva számos digitális segédlettel két keréken fedezhetjük fel a régió 8 országát.

A 3364 km hosszú bringaútvonal Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Koszovó, Albánia és Észak-Macedónia területein kanyarog, nemzeti parkok során halad keresztül, világörökségi helyszíneket ölel fel, érinti az Adriai-tenger partvidékét, és a régió kevésbé ismert természeti értékeit is feltárja a kerekezők előtt.

Az 50-80 kilométeres szakaszokra bontott útvonal használói étkezési lehetőségeket és szálláshelyeket is találnak a kényelmes felfedezőtúrához. A Trans Dinarica megalkotóinak célja, hogy a Balkán szépségeit fenntartható formában fedezzék fel az útnak indulók. Egy kis ízelítő a sokezer kilométeres élményből:

Bulizz Európa tetején!

Diszkóban talán már jártál, de voltál-e valaha a Detour Discotheque bulijában? A rendezvénysorozat pop-up bulik éves egymásutánja a világ különböző, egyedi helyszínein. Az eseménynek először 2022-ben egy isten háta mögötti, 250 fős izlandi falucska adott otthont csodás kilátással egy fjordra. A helyi halászoktól a Los Angeles-i zeneiparban dolgozókig mindenki eljött a hetvenes évek New York-jának éjszakai életét megidéző szürreális zenei utazásra. A Detour Discotheque következő állomása a skót Belső-Hebridák 200 lelkes szigetén, a Coll-on volt tavaly. A szintén a világtól és a fényszennyezéstől is elzárt helyszín csillagos égbolt rezervátum, ezért is esett rá a rendezők választása.

2024-ben az extravagáns buli a svájci Alpokba érkezik. A Lauterbrunnen-völgy 3 helyszínén 3 esti show-t és egy ráadás after partyt tartanak.

A legkülönlegesebb élményt szombat este ígérik, ahol a hétpróbás DJ-k az egyik James Bond epizódból is ismert Piz Gloriában keverik a bulihoz a zenét a Schilthorn tetején. A lélegzetelállító kilátást nyújtó, kör alakú és a tengelye körül forgó étteremhez 4 felvonóval is fel lehet jutni a május 10-12 között zajló party-kra.

Éjszakázz oroszlánokkal az ablakod alatt!

Élsz-halsz azért, hogy közelről láthasd nagy területen mozogni a szavannák lakóit, de nem engedhetsz meg magadnak egy afrikai szafarit? Az élményért csak az Egyesült Királyságig kell utaznod! A Kent megyei Burmarsh település Port Lympne Safari Parkjában nemcsak a vadállatok lenyűgözőek, hanem a az ahhoz kapcsolódó szálláskínálat is verhetetlen. Akad házikó, amelynek ablakán oroszlánok vagy tigrisek bámészkodnak be, az egykori indiánsátrak, a tipik formáját idéző magas, üveges faházak pedig a zsiráfok megfigyelésére biztosítanak ideális helyszínt.

Lehet még lakni kiszuperált, de gyönyörűen kicsinosított vasúti kocsikban is, akárcsak a legmodernebb trendeket követő, minimalista fa kabinházakban.

Az idei év újdonsága az afrikai, ázsiai és dél-amerikai fajokat felvonultató egzotikus állatparkban a luxuskempingek, azaz glampingek kedvelt megoldása, a buboréksátor, amelyből karnyújtásnyira figyelhetjük az oroszlánokat.

A természetközeliség élményét kínáló, de minden jóval felszerelt átlátszó pavilonból egyenesen az ágyunkból gyönyörködhetünk a szikrázó égboltban. Merülj álomba a csillagokat számolva és ébredj a vadállatok hangjaira!

(Forrás: TimeOut)