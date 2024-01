Életminőséget javító beszélgetéseket indítanak a Népfőiskolán. Havonta jelentkező programok keretében sokakat érintő fontos témákról hallgathatnak meg közös gondolkodást, beszélgetést indító előadásokat a résztvevők. Majd teret adnak a szervezők minden jelenlévőnek, hogy a témához kapcsolódó véleményének, tapasztalatainak, gondolatainak is hangot adjanak. Úgy, hogy a beszélgetésben az előadó is részt vesz és további meglátásokkal, információkkal, gyakorlati példákkal gazdagítja azokat. Ezek a beszélgetések nemcsak hasznos információkkal szolgálnak majd, hanem lehetőséget adnak a közös együttlétre, kapcsolatok építésére is.

A soron következő alkalomra 2024. január 31-én, szerdán kerül sor. Az esemény 17 óra 30 perckor kezdődik. Helyszínül a Népfőiskola szolgál, amely a Kossuth Lajos utca 27/A-ban, az árkádok alatt található.

Az előadás a „MOZDULJ, HOGY MOZOGNI TUDJ!” címet viseli. A témája pedig arról a jelenségről szól, hogy a közismerten mozgásszegény életmódunk közben egyre többen küzdenek mozgásszervi problémákkal. Mencsik Andrea mozgásterapeuta arról fog beszélni, milyen jelentősége van a mozgásnak az életminőségünk javításában és mit tehetünk azért, hogy minden életkorban mozgékonyak maradjunk. Szó lesz különféle mozgásformákról, arról, melyik kinek ajánlott, valamint bemutat otthon, illetve a munkahelyen is végezhető gyakorlatokat, amiket a jelenlévők ki is próbálhatnak, illetve "elvihetnek" magukkal.

A programot részben pályázati támogatásból finanszírozzák, ezért a részévétel ingyenes. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az alkalmakra.