– Mozgalmas és sikeres évre tekinthetünk vissza – olvasható az elkészített anyagban. Évkezdésként a legnagyobb eredmény, hogy januárban megnyithatott a község új intézménye, a Manókuckó Bölcsőde.

Januárban nyitotta kapuit új intézményként a mezőfalvi Manókuckó Bölcsőde

Fotó: Horváth László

Szintén jelentős momentum volt a költségvetés elfogadása, ami egyben az éves feladatok, tervek fedezetét biztosította. Közülük több projekt is kiemelhető. A már említett intézmény nyitás mellett az első hónap első testületi ülésén foglalkozni kellett az illegális hulladék rekultivációjával. Árajánlatot kértünk be a közvilágítás I. ütemére, ami a Fehérvári utca, József nádor utcától északra eső település részt fedi le. Január 25-én elfogadtuk a munkatervet, egyben szerződést kötöttünk a hulladék előkezelésére 3 milliós értékben. Februárban a civil szervezetekre írtunk ki pályázatot, valamint meghallgattuk a Könyvtár és a Művelődési Ház beszámolóit. Döntöttünk a Liget sori lakásaink nyílászáró cseréjéről a bentlakókkal egyetértésben, továbbá az óvodai csoportlétszám túllépés ügyében is. Márciusban pont került a civil szervezetek támogatására 1,8 milliós összegben. A háziorvosi és fogorvosi ügyeletet a jövőben a várossal közösen szervezzük, így alacsonyabb ára lesz a szolgáltatásnak. Beszámolót hallgattunk meg az egészségügyi alapellátásról, melyben a vélemények alapján kiderült, hogy a mezőfalvi betegellátást kiváló csapat és eszközpark szolgálja. A beszámolókban mind a háziorvosok, a gyermekorvos, a védőnők, a fogászati ellátók és gyógyszer oldalról a patika képviselője is elmondta tapasztalatait, üzemelési gondjait is. Márciusban a testület döntött a Mezőfalváért díj odaítélésében, melyet a Mezőfalvi Néptánc Együttes 65. évfordulója alkalmából adtak át Wünsch László táncpedagógusnak.

Wünsch László táncpedagógus Mezőfalva díjban részesült a 65 éves néptáncos jubileumon

Fotó: Horváth László

Áprilisban az önkéntes tűzoltó egyesület és a polgárőrség működéséről kapott információt a testület. Mindkét szervezetnél fejlődés tapasztalható. Ezen kívül településnév változtatási kezdeményezést hagyott jóvá a testület, aminek igen hosszú és költséges az eljárás menete. A választások évében nem döntenek róla és népszavazást kell tartani. Megtisztelte jelenlétével a képviselői testületet Dunaújváros rendőrkapitánya, aki elmondta komoly emberhiánnyal küzd a rendőrség, azonban a Mezőfalvi Rendőrörs létszáma jónak mondható. A bűncselekmények száma csökkenést mutat. Jelentős értéket képviselnek a község civil szervezetei – folytatta a beszámolót Márok Csaba. Támogatásukkal és programjuk közös megismerésével elkerülhetetlen tényezői a falu életének. Közülük több szervezete régi, patinás egyesület, vagy klub. A Medosz SE futball Egyesületnél pedig vezetőségi váltás volt a hatékony gazdálkodás és működés érdekében. A közel 150 taggal rendelkező egyesület felnőtt csapata a megyei I. osztályban harcol a pontokért. Meg kell említeni a közösségi elismeréseket is, hiszen ez is fontos a település életében.

A településen fontos a múlt értékeinek megőrzése. Minden évben megünneplik a falualapítást

Fotó: Horváth László

2023-ban a falunap alkalmával Klics Ferenc Díjat kapott Fehér Krisztián birkózó edző. Mezőfalváért díjat vehetett át Balogh Tímea a Mezőfalvi Női Kar vezetője, Bugyik Imréné a konyha főszakácsa, Czuppon Péter táncpedagógus, Horváth Lászlóné pedagógus és Kovács Béláné. Szomorú esemény volt, hogy 2023-ban elhunyt Varga László településünk első polgármestere. Augusztus 12-én a falu saját halottjaként helyezte örök nyugalomra. Szeptemberben Csatlakoztunk a Bursa Hungarica pályázathoz és döntöttünk a Kinizsi utcai útfelújítás lakossági hozzájárulás mértékéről.

Évtizedes vágy került teljesítésre a Kinizsi utca végének aszfaltozásával

Fotó: Horváth László

Novemberben a buszvárók kivitelezésének ajánlatait bíráltuk el, valamint döntöttünk a közvilágításra beérkezett ajánlatokról is. Pénzügyi oldalról pedig örömmel konstatáljuk, hogy nőtt a település adóerő képessége.

A 2024-es elképzelésekben a közvilágításból kimaradó településrész tervezése, kivitelezése szerepel. Tervben van a Semmelweis utcai csapadékvíz elvezetésének megoldása. A II. világháborús emlékmű felállítása, a kimaradt buszmegállók megépítése, a Liget sori lakás fűtés és építészeti átalakítása, valamint a homlokzat szigetelése. Természetesen a lehetőségek szerint továbbra is élénk figyelem kíséri a pályázatokat mind az intézményi, civil és vállalkozói szféra tekintetében.