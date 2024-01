Megjelenése jelentős gazdasági kárt okoz, az érintett tenyésztett állomány teljes felszámolásához vezethet.

A tavaly év vége felé hazánk keleti vármegyéiben észlelték a madárinfluenza megjelenését, azonban idén már a Dunántúlon is megjelent. 2023 novemberében Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben, decemberben már Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron vármegyékben, januárban pedig már Somogy vármegyében is megjelent a madárinfluenza. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma itt is igazolta a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Az érintett, közel 40 ezer hízópulykát számláló állományt azóta már felszámolták. A Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát mutatta ki az elhullott állatokból vett mintákból, miután az állattartó a szárnyasok megemelkedett elhullását tapasztalva értesítette a hatóságot – olvasható társoldalunkon, a veol.hu-n.

A Nébih a baromfitartók számára a madárinfluenza megakadályozása és a továbbterjedés kockázatának csökkentése érdekében fontos óvintézkedéseket javasol. Eszerint a szárnyasokat zárt, fedett helyen kellene tartani, hogy ne érintkezhessenek vadon élő madarakkal. Amennyiben a zárt tartás nem megoldható, akkor a kifutó megfelelő erősségű madárhálóval való ellátása lehet megoldás. Továbbá a gazda az állatokat csak teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen etesse, itassa. A takarmányt és alomanyagot szintén fedett, zárt helyen vagy letakarva tárolja, hogy a vadmadarak ne férjenek hozzá. Fokozottan figyelni kell a higiéniai szabályokra, így a szárnyasokkal való érintkezés előtt és után az alapos kézmosás elengedhetetlen, az állatok gondozásakor viselt öltözetet más célra nem szabad használni. Ha pedig beteg vagy elhullott szárnyast kell megfogni, a nejlon- vagy gumikesztyű használata különösen fontos. Ha ezek ellenére a baromfi állományában bármilyen rendellenességet tapasztal a tulajdonos, esetleg gazdasága közelében elhullott madarat talál, azonnal értesítse állatorvosát vagy a területileg illetékes járási hivatalt.