– Miért jó Kisapostagon élni? Tette fel a kérdést pár éve újságíró ismerősöm, amelyből cikk is született. Akkor a pandémia árnyékában abban reménykedtem, hogy a rossz napokat csakis a jó követheti! A bezártság, a betegségben szenvedő emberek látványa, az elmaradó programok és fejlesztések miatt nem uralkodott rajtam az év végén várható várakozás és öröm, amely ezeket a napokat szokta jellemezni. Nehezen értettem meg, hogy mi, miért történik és hogy jutott ide az emberiség. Az internet használata és lehetőségei sok pozitívumot adnak nekünk, de sok veszélyt és bosszúságot is okoz. Olyan szinten felgyorsult az életünk, amely véleményem szerint nem túl szerencsés. Lehet, hogy ez csak az én korosztályomra és a tőlem tapasztaltabb emberekre igaz, de néha meg kell állnom, végig kell gondolnom, honnan indultam és milyen irányba tartok, mert a gyorsaság néha nem jó, lassítani és korrigálni kell a cél elérésének érdekében. A világ forrong, naponta ömlik ránk a hírek és álhírek özöne. Ki-ki maga döntse el miben, kiben hisz!

Fontos a közösségi megbecsülés. Kissné Bogó Julianna Kisapostag díjat vehetett át a falunapon Nagy Attila polgármestertől és Varga Gábor országgyűlési képviselőtől

Fotó: Dienes Andrea

Kisapostag az elmúlt évben, években fejlődött. Sok gyermek születik, fiatal párok költöznek hozzánk, ami jó eséllyel a település további fejlődését, fennmaradását garantálja. Sok civilszervezetünk szervez programokat, aktív és a közösségért tenni akaró emberek élnek nálunk.

Élénk civil élet jellemzi a községet

Jól működnek intézményeink, bölcsődénk, óvodánk, iskolánk létszáma gyarapodást mutat. Ha marad ez a tendencia fejlesztenünk kell. Rendezvényeinken sokan vesznek részt és bízom benne, hogy jövőre még színvonalasabb eseményeken, programokon köszönthetem a lakosságot. Sok fejlesztés, felújítás valósult meg az elmúlt időszakban és több jelenleg is folyamatban van, amiből néhányat szeretnék megemlíteni ezek közül: Petőfi utca felszíni vízelvezetés, járdaépítés, új közpark kialakítása, Széchenyi utca felszíni vízelvezetés, új útburkolat építése. Új ingatlan vásárlása, étkezde, könyvtár kialakítása. Az önkormányzat környezetének felújítása, új parkolók kialakítása, híd felújítása. Deák út felújítása, járda építése. Traktorhoz rézsűkasza, hótoló lap, ágaprító beszerzése. Iparos út felújítása, aszfaltozása.

Nem csak Piac teret, de központi találkozási helyet is avattak a nyáron

Piactér kialakítása, új épületblokk építése. Mindezek pályázati forrásból és saját erőből valósulnak, valósultak meg. Vannak elmaradásaink útfelújítás, felszíni vízelvezetés tekintetében, amihez készíttetünk terveket. Lehetőség esetén pályázatot nyújtunk be, de ahogy az önök háztartása, az önkormányzat is csak addig tud nyújtózkodni, ameddig a takaró ér! Nem rendelkezünk végtelen forrással és a pályázati források is csak célzottan használhatók fel. Pénzt kapunk és nem arra költjük el, amire szeretnénk, hanem pályázunk egy cél megvalósítására, amihez kapunk valamennyi támogatást. Mi sok esetben plusz forrást teszünk az elnyert támogatáshoz, hogy céljainkat meg tudjuk valósítani.

Kisapostagon nem felejtik a magyar történelmet és vele együtt a falu múltját sem

Bízom benne, hogy Kisapostag a továbbiakban is egy szerethető, jól élhető, biztonságos település lesz. Ehhez kellenek önök is! A figyelmesség, egymás tisztelete, segítése! Ne feledjék! Kisapostagon Köszönünk Egymásnak!

Végül, de nem utolsó sorban, magam, a képviselő testület és az önkormányzat dolgozóinak nevében sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok mindenkinek!

Nagy Attila, Kisapostag polgármestere