Cápák között 2 órája

Dunaújvárosi lány innovációja mutatkozik be a műsorban

Ma este elstartol a Cápák között legújabb évada, ebben az üzleti show-műsorban befektetők, vagyis „cápák” fektetnek be vállalkozásokba, cégekbe. Ezúttal egy ismerős arcot is láthatunk a műsorban, ugyanis a dunaújvárosi Molnár Boglárka is a cápák elé járul cégével.

Varga Zsófia Varga Zsófia

Forrás: Facebook

Egy olyan higiéniai eszköz forgalmazásával foglalkozik a Helpee, ami sok nő életét könnyíti meg. Egyszer használatos, vízben oldódó tölcsér, a kényelmes és higiénikus mosdóhasználathoz. Zsebben is elfér, csak szét kell hajtogatni és már használható is, nem kell félni, nem ázik át, sőt mivel lebomlik, a wc-be is ki lehet dobni. Az, hogy ez az innováció mennyire győzte meg a zsűrit, az a Cápák közt vasárnapi adásában kiderül.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!