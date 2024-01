Olyan szívet melengető érzés volt a soraikat olvasni. Olyan jó tudni azt, hogy ezeknek a mai fiataloknak az álmaik, vágyaik szépek, nemesek, emberiek. Nekünk csak az a dolgunk, hogy elég erősen fohászkodjunk azért, hogy nekik sikerüljön.

A családom sokáig éljen egészségben, boldogságban

A családom a legfontosabb nekem a világon, ezért nagyon szeretném, ha egészségben, boldogságban élnének. Szeretném, ha majd nekem is lenne saját családom: egy szerető férjem, két kisgyerekem és egy kiskutyánk. Azt szeretném, ha a leendő családomnak mindent meg tudjak majd adni egészen életem végéig. Nagyon jó lenne, ha a gyermekeim biztonságban lennének, hogy ne kelljen irigykedniük és vágyniuk más gyerekek életére. Sikeres és boldog életet, karriert szeretnék magamnak. A leendő családomnak fontos, hogy biztos anyagi hátterük legyen, ezért fontos számomra harmadikként a karrier. Fontos azért is, hogy a szüleimnek meg tudjak adni mindent, amire szükségük van, tudjanak rám mindig támaszkodni, hogy viszonozni tudjam nekik azt a sok szeretet, amit életem során kapok tőlük.

(Kvassay Fanni)

Ne akarjak megfelelni mindenkinek

Számomra nagyon fontos a család. Éppen ezért a karácsony a kedvenc ünnepem. A szüleimnek köszönhetem azt, hogy ilyen szeretetben élek. Minden évben megkérdezik, hogy mit szeretnék karácsonyra? Én erre mindig azt válaszolom, hogy már megvan mindenem, hiszen vannak szüleim, van családom, van párkapcsolatom és van egy legjobb barátnőm is. Van fedél a fejem felett, és van mit enni. Sok embernek ez nem adatik meg. A második kívánságom az lenne, hogy a jövőben is maradjak emberileg ilyen, amilyen most. Ez alatt azt értem, hogy ne játsszam meg magam mások előtt, és ne akarjak megfelelni mindenkinek. Ne hazudjak a jövőben se másoknak, de legfőképpen magamnak ne. Önazonosság a célom egész életem során. A harmadik kívánságom a szerelemre vonatkozik. Az lenne a kívánságom, hogy minden egyes ember találja meg az igaz szerelmet élete során. Szerintem minden embernek szüksége van arra, hogy viszont szeressék. Lehet valakinek korai ez, de én már úgy érzem, hogy megtaláltam a nagy Őt az életben. Aki szerelmes, az máshogy nem is tud gondolkodni. Csodálatos érzés a szerelem. Azt kívánom, hogy mindenki életébe következzen be az igaz szerelem.

(Vaszócsik Míra)

Családom újra együtt legyen!

Hosszú idő után sem tudtam megszokni a folyamatos ingázást a két szülő között. Az ünnepek sem megszokottak a folyamatos stressz miatt, hogy most melyiket kinél töltöm. A családom egészsége nagyon fontos. Nagymamáimtól kezdve az egész családnak (rajtam kívül) több betegsége van, ami miatt gyógyszereket kell szedniük. Szeretném, ha jobban lehetnének. Harmadik kívánságom: A stressz kiűzése az életemből. Egyelőre nem tudok tenni ellene, mindig nagyon izgulós és stresszelős voltam mindenen, akár egy apró prezentáció előadása előtt is képes vagyok remegni a stressztől. Azt szeretném, ha ez elmúlhatna.

(Fehérvári Lili)

A boldogságot nem lehet megvenni

Azért az egészségre esett a választásom elsőként, mivel ez a legfontosabb. Ez az a dolog, amit nem lehet megvenni, megteremteni. Törekedni kell rá, de azt, hogy ez teljesen meg is valósul, az sohasem biztos… Másodjára néhány ingatlant szeretnék. Azért ez a második, mivel az ingatlan kiadása, bérbe adása passzív bevételi forrásnak számítanak, bármilyen más munka mellett szabadságot ad. Azért nem pusztán pénzt szeretnék, mivel az egyszer biztos elfogy, illetve, ha valakinek pénze van, az nem nyer belátást arra, hogy a világban, mi hogyan működik, milyen valamiért megdolgozni. A boldogságot harmadiknak kívánnám. Ezt pedig azért választottam, mivel ez is egy olyan dolog, amit soha nem tud az ember pénzért megvenni. Ez egy állapot és mindegy mije van az embernek, ha nem boldog, akkor soha nem lehet igazán jó élete sem. Ezt tartom az egyik legfontosabb dolognak az életben. Mindegy, hogy egyedül él vagy a családjával, esetleg kettesben a párjával csak boldog legyen.

(Straszer Hanna)

Nem kőgazdag szeretnék lenni

Pénzzel szinte bármit megvehetünk, de az egészség teljes palettáját biztosan nem. A családom számára kívánom a leginkább ezt, mert a szükség nagy úr. Megfelelő anyagi jólétet is szeretnék. Klisés mondás, hogy „A pénz nem boldogít”. Viszont szerintem megalapozza a boldogságot. Nem kőgazdag szeretnék lenni, hanem annyira, hogy ne hónapról hónapra kelljen élem. Ha ezt elérném, biztosan segítenék a családomnak is. Boldogság a legjobb érzés. Akkor is teljesülhet, ha az előző két kívánság teljesül, viszont ezektől független is lehet. Azt szeretném, hogy nagy általánosságban boldog legyek az életben, és ezzel együtt a hozzám közel álló emberek is. Sőt legyen az az egész Föld, mivel akkor sokkal kevesebb mérgező dolog lenne a mai ember társadalmában.

(Fridrich Levente)

Legalább egy utolsó mondatra

Ha csak három kívánságom lenne egész életemben, akkor az a három: Az első, hogy minden szerettem egészséges legyen és teljes életet éljen. Ne legyen senkinek sem betegsége, bármilyen bántódása. A kutyám is legyen egészséges és tartson addig az élete, amíg egészséges és boldog. A második az, hogy lehessen egyszer találkozni még az elhunyt szeretteinkkel. Legalább csak egy utolsó mondatra, hogy el tudjuk nekik mondani, amit még szerettünk volna, de nem volt rá lehetőségünk. A harmadik az, hogy a karma jól dolgozzon. A jó emberek ne menjenek el idő előtt, ne legyenek betegek és ne szenvedjenek, míg a rosszak boldogan és egészségesen élnek.

(Szentimrey Anna)

Ha az ember elégedett magával másokkal is jobb lesz

Legyen boldog és kiegyensúlyozott életem. Úgy gondolom, fontos az életben, hogy egy ember boldog legyen, és kiegyensúlyozott, rendszerezett élete legyen. Ugyanúgy fontos az is, hogy harmóniában legyen magával. Ugyanis, ha az ember magával meg van elégedve, mindenki mással is meg lesz. Legyek egészséges és sportos. Nekem az életemben fontos szerepet játszik a sport és az egészség, ezt szeretném az életem során is megtartani és a gyerekeimnek is ezt fogom példaként mutatni. Legyen majd saját családom és pénzem. Mint, ahogy az előző sorokban taglaltam, szeretnék gyerekeket, illetve egy boldog családot, a pénz számomra fontos, és ezért tenni is fogok, hogy ezeket a célokat elérjem.

(Darabos Kevin)

Azt szeretném csinálni, amit szeretek

Azt akarom, hogy a családom ne szenvedjen hiányt semmiben sem, boldogok és egészségesek legyenek. A boldog élet azonban tág fogalom, leegyszerűsítve nem szeretném azt érezni az életem későbbi részében, hogy megbántam azt, hogy így vagy úgy alakult, és esetleg nem jó úton járok. Nem szeretnék olyan helyen, illetve szakmában dolgozni, ahova gyomorgörccsel járok be minden nap, azt szeretném majd csinálni, amit tényleg szeretek.

(Kara Ivett)

Több jobb embert és BMW-t

Anyagi függetlenséget szeretnék, hogy sikeres karriert fussak be. Szüleimnek és nekem ne kelljen életünk végéig dolgoznunk, és legyen egy BMW-m. Ne legyenek félelmeim, gátlásaim összes olyan dolgoktól, amitől félek, és nem merem megtenni. Ne legyenek megbánásaim sem az életem során. Jobb embereket kívánnék a Földre, a sok negatív, önimádó, és saját fényűző életükkel elfoglalt embert kicserélném a másokra is egy kicsit odafigyelő, kedves emberekre.

(Demeter Róbert)

Szerző: Fekete Györgyi