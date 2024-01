Decemberben 43,6 pontra emelkedett az euróövezeti építőipari beszerzésimenedzser-index (BMI) értéke a novemberi 43,4 pontról. A mutató tavalyi mélypontját októberben érte el 42,7 ponton.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig a csökkenését jelzi.

A legfrissebb HCOB-felmérés BMI-adatai alapján az euróövezeti építőipar decemberben is zsugorodási tartományban maradt, mivel az aktivitás ismét jelentősen, bár lassuló ütemben esett. A gyenge kereslet közepette az új megrendelések 21 hónapja tartó zsugorodása miatt a foglalkoztatás tovább csökkent.

Decemberben az építőipari munkahelyek száma immár zsinórban a tizedik hónapban csökkent, miközben az euróövezeti építőipari vállalatok beszerzési aktivitása ismét számottevő mértékben gyengült, az üzleti várakozások pedig továbbra is jelentős pesszimizmust tükröztek. Az alacsonyabb kereslet ellenére az inputárak inflációja április óta a legmagasabb szintre emelkedett decemberben.

Az euróövezet visszaesését decemberben is a németországi építőipari aktivitás gyengülése vezette, eközben erőteljesen gyorsuló csökkenést regisztráltak Franciaországban. Olaszországban ugyanakkor tíz hónap enyhe zsugorodás után az utóbbi három hónapban a növekedést jelző 50 pont fölötti tartományba került az építőipari BMI; decemberben 2022 áprilisa óta a legmagasabbra, 55,2 pontra emelkedett a novemberi 52,9 pontról.