A kormány a közelmúltban újabb nemzeti konzultációt indított, és ezúttal olyan fontos kérdéskörökben mondhatták el véleményüket az állampolgárok, mint a rezsitámogatás, a kamatstop és a nagyvállalatokat érintő extraprofitadó fenntartása, a gyermekvédelmi törvény; de bizonyos brüsszeli elképzelésekről is választ vártak, így a migránsgettók létrehozásáról, terrorfenyegetettségről, Ukrajna támogatásáról (fegyverek küldéséről vagy éppen az ukrán génmódosított gabona beengedéséről). A kormány összesítette az eredményeket, és mint azt közölték, több, mint másfél millió személy töltötte ki a kérdőívet, s küldte vissza elektronikus vagy postai úton a január 17-i határidőig.

A témában kedden sajtótájékoztatót tartott dr. Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke és dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője. Az elnök elsőként köszönettel szólt mindazok felé, akik kitöltötték a nemzeti konzultációt. Mint mondta, Fejér vármegyéből is szép számmal érkeztek a válaszok, s nyilvánvaló üzenetet fogalmaztak meg. Az egyik ilyen, hogy nem kérnek az illegális bevándorlókból, nem kellenek migránsgettók, ezt a válaszadók 99,33 százaléka jelezte. Nem kérnek a gyermekeket veszélyeztető gender-propagandából sem, a válaszadók 98,64 százaléka véli úgy, hogy tovább kell szigorítani a gyermekvédelmi törvényt. Fegyverszállítás helyett tűzszünetre és békére van szükség Ukrajnában-erről a válaszadók 99,32 százaléka nyilatkozott így. Sőt, 99,06 százalékuk úgy véli, hogy az Európai Bizottság elképzelésével ellentétben ne fizessünk több hozzájárulást Ukrajna támogatására, amíg hazánk nem kapja meg a neki járó pénzt (Magyarország már eddig is több milliárd forintot fordított a menekültek megsegítésére). Fontos üzenet volt az is a magyar emberek döntő többségétől (99,29 százalékuktól), hogy minden lehetséges módon ki kell állni a magyar gazdákért és biztosítani kell a magyar gazdaság GMO-mentességét (vagyis ne engedjék be a génmódosított ukrán gabonát).

Az elnök hozzátette, a magyar emberek békét és biztonságot akarnak, és a mintegy 99 százalékos támogatottság kellő felhatalmazást ad a kormánynak arra, hogy ezeket az álláspontokat képviselje Brüsszelben.

Dr. Mészáros Lajos arról szólt, hogy bár a baloldal demokratikusnak vallja magát, mégis mindent elkövetett a nemzeti konzultáció ellen, éppen egy olyan demokratikus eszközzel szemben, amelynek során az állampolgárok elmondhatják véleményüket a kormánynak.

Dr. Molnár Krisztián a sajtótájékoztató végén hangsúlyozta, Magyarország kormánya, a Fidesz-KDNP szövetség mindent megtesz annak érdekében, hogy megőrizzék a békét és a biztonságot hazánkban, vagyis mindazokat az irányvonalakat, álláspontokat, amelyeket az emberek válaszként megfogalmaztak.