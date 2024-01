A hurka és a kolbász receptjét a családok generációkon át változatlanul őrizték, és sokszor a legnagyobb titok övezte. Természetesen mindenki meg volt győződve róla, hogy az övé a legjobb recept. Ez manapság is így van, és valószínűleg soha nem is lesz ez másképp, amíg világ a világ. Ha az ön családja készíti a legjobb kolbászt, akkor február 24-én Kulcson van lehetősége ez dokumentálni is a kolbásztöltő versenyen. 3-4 fős csapatok jelentkezését várják február 17-ig.

A program már 7 óra után kicsivel elkezdődik a hagyományos disznóvágással. 10 óra után Ambrus Attila kerámiafoglalkozására lehet jelentkezni. A csapatok regisztrációja 11 órától kezdődik. Majd Jobb Gyula polgármester és Darabos Gábor főszervező megnyitják az eseményt. Kora délután a Szélrózsa Társulat mese-előadását nézhetik meg a gyerekek, majd táncházzal folytatódik a gyerekeknek szánt móka. A neves zsűri szakértő véleményezése után hirdetnek majd eredményt. Nem csak versenyezni érdemes Kulcsra jönni, hiszen a kísérőesemények mellett frissen készült disznótoros ételekkel, süteményekkel, forralt borral, teával is készülnek erre a napra Kulcson.