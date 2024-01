Az oktató szerint nincs megfelelően kitáblázva a Nagyvenyim felől érkező út–6-os úti becsatlakozás, ezért az idegenek, vagy a kezdő sofőrök bele tudnak rohanni ebbe az útkereszteződésbe, amely a kanyar után közvetlen ott van.

Az útkereszteződés előtti nehezen belátható kanyarnál nincs sebességkorlátozó tábla kihelyezve és veszélyt jelző csíkok sincsenek felfestve

Fotó: Laczkó Izabella

A szabály azt írja elő, hogy a veszélyt jelző táblát a veszély helyétől lakott területen 50-100, lakott területen kívül pedig 150-250 méterre kell kihelyezni. Ez utóbbi távolság között nem kell kihelyezni azt, hogy hány méterre van a kereszteződés, ha ennél közelebb, akkor viszont ki is kell írni! A konkrét helyet vizsgálva 100 méterre van jelölve a főút, de a járművezető oktató szerint ez nincs több 50 méternél. Ez oka lehet annak, hogy az emberek időről-időre „beleszaladnak” ebbe a kereszteződésbe. Ráadásul a megengedett sebesség az útszakaszon 90 km/óra és a kereszteződés előtt sebességkorlátozást előíró tábla sincs kihelyezve. Mindez azt jelenti, amennyiben nem megfelelő időben észleli a gépjárművezető az elsőbbség adást jelző táblát, akkor szinte esélytelen megállni, amit a - még ma is látható – szemközti útkorláton és a közvetlenül mögötte elhelyezett, az útelágazást jelző tábla roncsolt állapotán lehet lemérni. Kiss Sándor mindezt a saját – helyismerettel még nem rendelkező – tanítványain is „le tudja mérni”, akik közül jópáran voltak azok, akik az oktató által vázolt közlekedési helyzetbe kerültek. Szerencsére ezeket az oktató időben „lereagálta”. Elmondása szerint segítene a közlekedési helyzet megoldásán az, ha az úttestre felfestenék a veszélyes helyre figyelmeztető vonalat és útburkolati jelet a megfelelő veszélyt jelző tábla után, közvetlenül a veszélyes hely előtt. Ezek egyébként sárga, a veszélyes előrejelzésére szolgáló egymást követő keresztirányú folytonos vonalak, amelyek azt jelzik, hogy az úton sebességkorlátozásra vagy megállási kötelezettségre kell számítani!

A gyakorlatlan vezetők „nyomai” a szemközti, utat szegélyező korláton, illetve az útjelző táblán jól láthatók

Fotó: Laczkó Izabella

A Dunaújvárosba bevezető utak körforgóval ellátott környezete kevésbé balesetveszélyes. Az elmúlt évtizedben ugyanis szépen, folyamatosan rendbe rakták ezeket a Hankook körforgótól, a székesfehérvári elágazáson át a vasútállomási bejáróig.

Van azonban még egy kritikus „találkozási pont” a papírgyári kereszteződésnél, bár az elég jól belátható, de mégis rendre vannak itt balesetek. Kiss Sándor a mellette ülő kezdő vezetők által elkövetett hibák alapján azt mondja, hogy bár azon a szakaszon le van korlátozva ugyan a sebesség, de rendkívül nagy a kamionforgalom itt a papírgyárak miatt, ráadásul az útburkolati jelek sem észlelhetők rendesen. Az oktató ezért „nitrohigítós kereszteződés”-nek hívja. (Mert a nitrohigító oldja, eltünteti a festéket. – a szerk.) Hogy értsük is miért: a nagy forgalom koptatja, oldja a festéket, így nem látszanak a felfestések, az útburkolati jelek, így ebben a helyzetben nemhogy egy tanulónak, de még egy profi személyautó vezetőnek is becsületére válik az, hogy kikanyarodjon a papírgyár felől a főútra. Nagyobb figyelmet kellene fordítani itt is az útburkolati jelek felfestésére, Kiss Sándor visszavenné a 70 km/óra sebességkorlátozást akár 50-60-ra, hogy a kívánt 70-et egyáltalán betartsák, mert a 70-es korlátozást is rendre túllépik, így alakulhatnak ki ebben a kereszteződésben (is) a balesetveszélyes helyzetek.

Fotó: Laczkó Izabella

A tiltást, legyen az stop tábla, vagy más korlátozás azért kell betartani, nehogy megszokássá, és ezáltal további balesetveszélyes helyzetté váljon!

Azért e sorok végére érve elmondhatom, hogy ezeket az útkereszteződéseket azzal az autóval kerestük fel, amelyet én vezettem. A végén azt mondta rólam Sándor, lehet, hogy nem is mondta, csak én hallottam úgy: „Amúgy jól vezetsz, én is hasonlóan teszem, csak én tudatosabban vétek a KRESZ ellen.” Egyébként belegondolva ebbe, közlekedés terapeutának sem utolsó!