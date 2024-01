Ez a statisztika általában márciustól érhető el nyilvánosan, így viszonyítási alapként a 2022-es névadási táblázatot vettük alapul. A másik adatbázisnak a Szent Pantaleon Kórház által megküldött éves babaadatok szolgálnak: a dunaújvárosi kórházban született gyermekekről adnak hírt hétről hétre (amelyekről természetesen mi is folyamatosan beszámolunk). Itt hozzá kell tenni, hogy nemcsak dunaújvárosi babákról van szó, hiszen a kórház ellátási területébe szomszédos települések is beletartoznak; másrészt nem minden dunaújvárosi kismama ad életet gyermekének a dunaújvárosi kórházban; harmadrészt pedig ez az adatszolgáltatás nem kötelező, tehát az is előfordul, hogy a dunaújvárosi szülő nem szeretné közhírré tenni babájának nevét és születési adatait.

A fiúk

A Belügyminisztérium jegyzéke alapján 2022-ben országosan a Dominik nevet adták legtöbben újszülött gyermeküknek, szám szerint 1330 babát kereszteltek erre a névre. Második helyen az az Olivér áll (1149), a harmadik helyen a Levente (1134), a negyediken a Máté (1124), az ötödik leggyakoribb babanév a Marcell (1085) volt, míg a hatodik a Noel (1044).

A 2023-as dunaújvárosi statisztika igen közel áll ehhez. A mi esetünkben 424 gyermek nevét szemléztük. A legtöbben az Olivér nevet adták gyermeküknek (9), második a Noel (8), harmadik a Bence (7), a negyedik helyen pedig megosztva a Máté, a Dominik, a Levente és a Nátán (6). A dunaújvárosi statisztikákban érdekes, magyarosított külföldi és egyenlőre még ritka neveket is találhattunk. Többek között Brájen, Zenon, Milos, Nikolász, Alen, Szelim, Enzo, Levin, Kolen, Medox, Dion, Denisz, Eliot, Árisz, Naren, Mirkó, Dzsamal, Kolen, Konor, Zain, Laurent nevet is kaptak az itt született fiú gyermekek. Azért a ma "trendinek" számító nevek között régebbi, úgymond hagyományosabb magyar neveket is találhattunk azért. Született Sándor, László, Gábor, Soma, Koppány is, sőt, hárman Ádámnak, négyen pedig Barnabásnak nevezték el csöppségüket.

A lányok

A hazai 2022-es listát a lányoknál a Hanna vezeti (1131), második a Léna (977), harmadik a Zoé (965), negyedik az Anna (928), ötödik pedig a Luca (902).

Dunaújvárosban a tavalyi adatok alapján a Zoé lett a listavezető, ráadásul egy egész ovis csoportot is kitesznek, ugyanis tizenöt szülő választotta ezt a nevet gyermekének. A következő befutó a Hanna, nálunk tizenhárom babának adták ezt a nevet. A harmadik helyen jön a Léna (8), majd a Natasa (6). Az ötödik leggyakoribb név nálunk pedig az Elena (5). Na és akkor lássuk a helyi különleges lány keresztneveket 2023-ból: Larina, Lana, Niara, Amira, Elina, Nara, Aisa, Kiara, Ariana, Sztella, Mirabella, Nina, Zóra, Zora, Kendra, Tíra, Nazira, Naira, Ketrin, Szkárlett. A hagyományosabb nevek közül a szülők választották például a Lilla, a Boglárka, az Eszter, a Julianna és az Abigél nevet is, a Szonját pedig négy babának is választották.

Feladta a leckét

Akadtak olyan nevek, amiknek bizony utána kellett nézni, hogy most fiú avagy lánynév-e. E tekintetben számomra ismeretlen volt a Lelle, amely a Google szerint a Lél férfinév alakváltozata, és az újkorban női névként újították fel. Feladata a kérdést a Száva név is, amely a mindent is tudó netes barátunk szerint Jules Verne: Sándor Mátyás című regényének nőalakja után a magyarban női névként használatos, de a szláv nyelvekben a Száva férfinév. Tippem volt rá, de azért ellenőriztem a Jáde nevet is, amelyről megbizonyosodtam, hogy lányoknak választják.

De miért?

A heti adatokat végignézve igen szembetűnő volt, hogy rengeteg csöppségnek két keresztnevet is adtak a szülők, a 424 gyermekből 153-nak. Ahány ember, annyi szokás, és természetesen mindenkinek szíve-joga eldönteni a névválasztást, de jómagam sosem értettem, hogy ha alapjában mindenkit csak egy keresztnéven szólítunk, akkor miért kell még egy név. Az olyan eseteket még megértem, ha például egy elhunyt nagyszülő emléke előtt tisztelegnek így (és akkor választanak egy hagyományosabb meg egy "trendibb" nevet a gyermeknek), de azt már nem nagyon, amikor két ritkább, modernkori keresztnevet is adnak a babának.

Társlapunknak, a Somogyi Hírlapnak nyilatkozott Raátz Judit, a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa arról, hogy hetven új keresztnévvel bővült az anyakönyvezhető nevek listája, s beszélt arról is, hogy milyen neveket kellett elutasítani. "A kérelmezők mesékből, sorozatokból is gyakran választanak neveket. Ilyen a Röneszmé, Lolka, Bimbi, Kari, Puppe, Ájlá (jelentése: fénykoszorú), Nazir és Berk. Utóbbi három név török eredetű és engedélyezték is Magyarországon.– Nagyon divatosak a kettősnév kérelmek – mondta Raátz Judit. – Az Annamira, Annarózsa, Hannaléna adható, a Pannilia, Bodzaróza és Katamara viszont nem. Az Emilint, ami az Emília és a Lyn összevont változata, engedélyeztük. Meglévő nevek alakváltozatainak is zöld utat adtunk. Ilyen az Eleonórából eredő Elenor, vagy Elora, illetve a Dórából a Dorita. A Nyelvtudományi Kutatóközpont három japán női nevet, Kjókó, Kaori, Mei-t is engedélyezték. Skandináv nevek közül a Szigurd, Galahad már bejegyezhető, a Legolász viszont nem. A Szentistván és a Zoján (Zoltán, János keresztezése) név sem adható. Raátz Judit hozzátette, Misi, Marci, Boti és Pumba nevet sem kaphat Magyarországon senki, és Lucifernek sem lehet szólítani a férfiakat. Többségében női neveket akartak bejegyeztetni tavaly, az engedélyezett 70 keresztnévből is 43 adható már lányoknak." A teljes cikket itt olvashatják el.