Ha idén ön is tett újévi fogadalmat, akkor nincs egyedül, ugyanis minden ötödik ember ígéretet tesz arra, hogy a január beköszöntével megváltozik. A legnépszerűbb fogadalmak szinte töretlenül az egészséges életmóddal kapcsolatosak. Rengetegen rohamozzák meg ilyenkor a konditermeket, szereznek be egészséges ételeket, teszik le a cigarettát, sokan azonban a szabadidejükkel kapcsolatos döntéseket hoznak: több olvasás, több szabadban töltött idő, több utazás. A legfelkapottabbak közé tartoznak továbbá a pénzmegtakarítással kapcsolatos és a környezetvédelemmel kapcsolatos ígéretek is.

A legnagyobb probléma az új esztendőben meghozott fogadalmakkal azonban azok betartása. Olyan sokan felrúgják év elején megfogadott ígéretüket, hogy egy külön napot hoztak létre számukra. Ez az ún. „Quitter’s Day”, ami azt a fordulópontot jelzi, amikor a fogadalomtevők nagy része feladja nagyra törő újévi terveit. A Quitter’s Day minden évben január második péntekére esik, idén tehát január 12-én jön el az szóban forgó nap, amikor az emberek nagy része bedobja a törölközőt.

Talán nem nehéz kitalálni, hogy az emberek miért nem tudják teljesíteni a fogadalmakat. A legtöbben túl nagy és túl általános kihívással hozakodnak elő, majd ha nem sikerül elsőre megvalósítaniuk a tervet, inkább feladják. Vannak továbbá, akik a motiváció hiánya miatt szegik meg az év elején tett ígéretet, sokan pedig ott hibázzák el, hogy nem avatják be elképzeléseikről a környezetüket, hiszen a család és a barátok rendkívül inspirálóan hatnak az emberre.

Azért, hogy ne váljunk mi is a Quitter’s Day áldozataivá, fontos, hogy valós elérhető és konkrét célt fogalmazzunk meg, amit tényleg teljesíteni szeretnénk, így motiváltabbakká is válunk. Az egyik leglényegesebb azonban, hogy konzisztensek maradjunk, hiszen kutatások szerint átlagosan nagyjából 2 hónap (66 nap), mire egy új viselkedésminta automatikussá formálódik és szokássá válik.

Az újévi fogadalmakról mindenkinek más a véleménye. Van, aki évről évre ígéretet tesz, van azonban, aki hallani sem akar erről a nagy múlttal rendelkező szokásról. A témával kapcsolatban Dunaújváros járókelőit is megkérdeztük:

Mit gondol az újévi fogadalmakról?

Kiss György ebben az évben arra törekszik, hogy párjával minél egészségesebb életmódot folytassanak. Mindezt a mindennapi mozgással, a sok szabadtéri kirándulással, valamint a megfelelő étkezéssel szeretnék elérni. Mint mondta, 50 év munka után, nyugdíjasként egyre fontosabbnak tartja egészségét, ezért is döntött az életmódváltás mellett.

Kopasz László nem hisz az újévi fogadalmakban. Korábban sem tűzött ki semmiféle célt év elején, és ez 2024-ben sem volt másképp. Megjegyezte, bár badarságnak tartja ezt a szokást, azoknak, akik be tudják tartani jó motiváció lehet. Elmondta, az új esztendő általában újrakezdésre ösztönzi az embereket, sokan pedig a fogadalmuk betartása miatt jobban odafigyelnek magukra.

Borbély István Csabát sokan hatalmas volumenű babagyűjteményével elért különleges világrekordjával kapcsolatban ismerhetik. A gyűjtő 2024-es fogadalma is ehhez kötődik: elárulta, hogy idén szeretne felhagyni a gyűjtéssel, hiszen már hétszáznál is több baba található meg kollekciójában. Elárulta, fogadalmait általában nem tudja betartani, de mindig törekszik arra, hogy betartsa ígéreteit.