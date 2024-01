A BorÉRT helyszíne 2024-ban is a Magyar Mezőgazdasági Múzeum lesz. Az eseményre meghívót kapott Schmidt Attila, az adonyi Dunamenti Szent Orbán Borrend nagymestere is. A meghívóban szerepel: „A BorÉRT Egyesület meghívja Önt a Borban a közösség – konferencia és kerekasztal rendezvényre, valamint a Magyar Bor Napja záróeseményére, a Koccintás verseny ünnepélyes díjátadójára. Ezúton tisztelettel felkérjük rendezvényünkön történő részvételre, és arra, hogy mutassa be települése zászlósborát, a közvetlen értékesítést elősegítő összefogást, kezdeményezést, valamint a Magyar Bor Napja szervezési tapasztalatait.”

A fenti mondatok újabb visszajelzése annak a minőségi munkának, amely évek óta folyik az adonyi szőlőhegyen és Adonyban.